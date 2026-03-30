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הופסק

Momentumצג 4K HDR עם Ambiglow

436M6VBPAB/01

2 פרסים

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חווה רמה חדשה של בידור כלל חושי עם צג Momentum החדש ברזולוציית 4K HDR 4K HDR עם תאורת Ambiglow. צג רחב ברזולוציית 4K UHD עם DisplayHDR 1000 מספק איכות תמונה חדה במיוחד וחיה שמכניסה אותך לרגע.
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  • Momentum

  • ‏43 (אלכסון 42.51 אינץ' / 108 ס"מ)

  • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD ‏(3840 x ‏2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

MultiView מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית

MultiView מאפשרת חיבור כפול וצפייה בו-זמנית

הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.

DisplayHDR 1000, לפרטים מוחשיים וקרובים למציאות

DisplayHDR 1000, לפרטים מוחשיים וקרובים למציאות

DisplayHDR 1000 עם אישור VESA מייצר חוויה חזויתית שונה בתכלית לעומת מסכים אחרים 'תואמי HDR'. השחורים העמוקים במיוחד והלבנים הבוהקים יוצרים ניגוד מול הצבעים העזים ומבליטים פרטים שכמותם עוד לא ראית. זה מאפשר לגיימרים להבחין בקלות באויבים שמסתתרים בפינות אפלות ובין הצללים, והצופים בסרטים יוכלו ליהנות מחוויה משכנעת ודומה יותר למציאות. ב-Philips Momentum יש כמה מצבי HDR ממוטבים לתרחישי השימוש השונים: HDR גיימינג, HDR סרט ו-HDR תמונה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  2. הזמן הטוב ביותר להשהיית כניסה נמוכה &lt; 4 מילי-שניות, קיים במקרה מיוחד ומודד אותו.

  3. לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt

  4. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2

  5. כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976

  6. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.

  7. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  8. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  9. 10 בתים מציג 8 בתים עם FRC