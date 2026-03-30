אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (אלכסון 42.51 אינץ' / 108 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.
DisplayHDR 1000 עם אישור VESA מייצר חוויה חזויתית שונה בתכלית לעומת מסכים אחרים 'תואמי HDR'. השחורים העמוקים במיוחד והלבנים הבוהקים יוצרים ניגוד מול הצבעים העזים ומבליטים פרטים שכמותם עוד לא ראית. זה מאפשר לגיימרים להבחין בקלות באויבים שמסתתרים בפינות אפלות ובין הצללים, והצופים בסרטים יוכלו ליהנות מחוויה משכנעת ודומה יותר למציאות. ב-Philips Momentum יש כמה מצבי HDR ממוטבים לתרחישי השימוש השונים: HDR גיימינג, HDR סרט ו-HDR תמונה.
פרסים
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
הזמן הטוב ביותר להשהיית כניסה נמוכה < 4 מילי-שניות, קיים במקרה מיוחד ומודד אותו.
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
10 בתים מציג 8 בתים עם FRC