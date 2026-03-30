Multiview 4K ל-4 מערכות במסך אחד

תכונת MultiView של פיליפס בצג רחב זה ברזולוציה 4K UHD מאפשר לך לחבר עד ארבע מערכות, שכל אחת מוצגת ברזולוציה Full HD על מסך אחד. תוכל להשתמש בתכונת תמונה לצד תמונה (PbP) למעקב אחר ארבע מערכות על גבי מסך אחד לשליטה בחדרים או לאבטחה. או להתקנים מרובים כגון שני מחשבי מחברת זה לצד זה בו-זמנית, מצב שהופך את שיתוף הפעולה לפרודוקטיבי יותר. או מצב תמונה בתוך תמונה (PiP) לצפייה בהזנת משחק כדורגל בשידור חי מממיר הטלוויזיה שלך, תוך כדי עבודה על המחשב האישי.