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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
436M6VBRAB/01
Momentum
43 (אלכסון 42.51 אינץ' / 108 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
תכונת MultiView של פיליפס בצג רחב זה ברזולוציה 4K UHD מאפשר לך לחבר עד ארבע מערכות, שכל אחת מוצגת ברזולוציה Full HD על מסך אחד. תוכל להשתמש בתכונת תמונה לצד תמונה (PbP) למעקב אחר ארבע מערכות על גבי מסך אחד לשליטה בחדרים או לאבטחה. או להתקנים מרובים כגון שני מחשבי מחברת זה לצד זה בו-זמנית, מצב שהופך את שיתוף הפעולה לפרודוקטיבי יותר. או מצב תמונה בתוך תמונה (PiP) לצפייה בהזנת משחק כדורגל בשידור חי מממיר הטלוויזיה שלך, תוך כדי עבודה על המחשב האישי.
High Dynamic Range יוצר חווייה חזותית שונה באופן דרמטי. עם בהירות מדהימה, ניגודיות ללא תחרות וצבעים שובי נפש, התמונה מתעוררת לחיים בבהירות גדולה יותר ובו-בזמן גם כוללת צבעים כהים עמוקים ומובחנים יותר. הצג יוצר טווח מלא יותר של צבעים חדשים ועשירים שמעולם לא נראו על צג, ומעניק לך חוויה חזותית שמפעילה את החושים ומעוררת רגשות.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
10 בתים מציג 8 בתים עם FRC