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הופסק

Momentumצג 4K HDR עם Ambiglow

436M6VBRAB/01

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צג Momentum ברזולוציית HDR ותאורת Ambiglow כלל חושית מספקים לך חוויה ברמה חדשה של בידור כלל חושי. טכנולוגיית HDR עם צג רחב ברזולוציית UHD יוצרים איכות תמונה מושלמת לחשיפת פרטים עדינים.
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  • Momentum

  • ‏43 (אלכסון 42.51 אינץ' / 108 ס"מ)

  • 3840 x ‏2160 ‏(4K UHD)

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD ‏(3840 x ‏2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

Multiview 4K ל-4 מערכות במסך אחד

Multiview 4K ל-4 מערכות במסך אחד

תכונת MultiView של פיליפס בצג רחב זה ברזולוציה 4K UHD מאפשר לך לחבר עד ארבע מערכות, שכל אחת מוצגת ברזולוציה Full HD על מסך אחד. תוכל להשתמש בתכונת תמונה לצד תמונה (PbP) למעקב אחר ארבע מערכות על גבי מסך אחד לשליטה בחדרים או לאבטחה. או להתקנים מרובים כגון שני מחשבי מחברת זה לצד זה בו-זמנית, מצב שהופך את שיתוף הפעולה לפרודוקטיבי יותר. או מצב תמונה בתוך תמונה (PiP) לצפייה בהזנת משחק כדורגל בשידור חי מממיר הטלוויזיה שלך, תוך כדי עבודה על המחשב האישי.

High Dynamic Range (HDR)‎ לתמונות צבעוניות שדומות יותר למציאות

High Dynamic Range (HDR)‎ לתמונות צבעוניות שדומות יותר למציאות

High Dynamic Range יוצר חווייה חזותית שונה באופן דרמטי. עם בהירות מדהימה, ניגודיות ללא תחרות וצבעים שובי נפש, התמונה מתעוררת לחיים בבהירות גדולה יותר ובו-בזמן גם כוללת צבעים כהים עמוקים ומובחנים יותר. הצג יוצר טווח מלא יותר של צבעים חדשים ועשירים שמעולם לא נראו על צג, ומעניק לך חוויה חזותית שמפעילה את החושים ומעוררת רגשות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  2. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2

  3. לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt

  4. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.

  5. כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976

  6. 10 בתים מציג 8 בתים עם FRC