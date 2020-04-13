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הופסק
558M1RY/00
קח את קוסולת המשחק לשלב הבא
צג Momentum זה מפיק צליל מעולה של מומחי האודיו האגדיים Bowers & Wilkins, ויוצר קונסולת משחקים ברמה חדשה. הכנס עצמך לביצועים של צג גדול ונפלא זה. תיהנה ממשחק מדהים עם צליל ותמונה מושלמים.
Momentum
55 אינץ' (139.7 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
שישה מצבי צליל למיטוב חוויית המשחק, הצפייה או ההאזנה שלך. ספורט ומירוצים: צור חוויה מציאותית של הימצאות באירוע במהלך הנאה מאירועי ספורט או משחקי מירוצים. RPG והרפתקאות: שקע בצליל מרחבי וסביבתי. יריות ופעולה: חווה צליל חד ומרשים להתלהבות ותחושת מציאות מרביות. צפייה בסרטים: הרחב את פס הקול של הסרט לחוויית האזנה כלל-חושית וקולנועית. מוזיקה: True Sound של Bowers & Wilkins מספק ביצועים בהתאם לכוונת האמן. אישי: גש לתפריט האקווליזר כדי לכוונן את הצליל לפי דרישותיך הספציפיות.
אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה מבקש תצוגה עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. התצוגה של פיליפס חוזרת ומציירת את תמונת המסך עד 120 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מתצוגה רגילה. קצב פריימים (מסגרות) אטי יותר גורם לאויבים להיראות כאילו קופצים מנקודה לנקודה על המסך, דבר ההופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 120 הרץ, אתה מקבל על המסך את התמונות הקריטיות החסרות, המראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי שתוכל לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), תצוגת פיליפס זו היא השותף המשולם שלך למשחקים.
הודות לצג MultiView של פיליפס בעל רזולוציה גבוהה במיוחד, תוכל לחוות כעת עולם שלם של קישוריות. MultiView מאפשרת להפעיל "חבר וצפה" כפול ואקטיבי כך שתוכל לעבוד בעת ובעונה אחת עם התקנים רבים, כגון מחשב שולחני או מחשב נייד זה לצד זה, לשם ביצוע משימות מורכבות מרובות.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
כיסוי BT. 709 / DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
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הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.