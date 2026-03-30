אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
AUT3268/10
סינון RO עם 4 שלבים
זרם מים מהיר של 2.1 ל’/דק’
מערכת סינון עם 4 שלבים מסננת מגוון רחב של מזהמים לקבלת ביצועים מעולים לאורך זמן. מסנן ה-CP מפחית חלקיקים גדולים וסופג כלור, קוטלי מזיקים וכימיקלים. לאחר מכן מסנן ה-RO מסיר את כל המוצקים המומסים מהמים. לבסוף, המים עוברים דרך מסנן המינרליזטור לקבלת תוספת מינרלים ושיפור הטעם.
סינון אוסמוזה הפוכה עמוק מסיר ביעילות מזהמים עד לגודל של 0.0001 מיקרון, ומעניק לכם ביטחון מוחלט לגבי המים שאתם שותים.
המינרליזטור משפר את המים בעזרת מינרלים מועילים כגון סיגן ומגנזיום, משפר אף יותר את הטעם ומחזיר את איזון ה-pH לקבלת מים בריאים יותר וטעימים יותר.
בשימוש של 10 ליטר ליום. אורך חיי המסנן בפועל תלוי בשימוש היומיומי ובאיכות מי הברז המקומיים.
בשימוש של 10 ליטר ליום. אורך חיי המסנן בפועל תלוי בשימוש היומיומי ובאיכות מי הברז המקומיים.