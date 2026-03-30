המינרליזטור מוסיף מינרלים ומאזן את ה-pH של המים

המינרליזטור משפר את המים בעזרת מינרלים מועילים כגון סיגן ומגנזיום, משפר אף יותר את הטעם ומחזיר את איזון ה-pH לקבלת מים בריאים יותר וטעימים יותר.