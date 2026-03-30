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  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
  • סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים

Under-the-sink water filtration system

AUT3268/10

סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים
עם טכנולוגיית סינון RO מתקדמת ו-4 שלבי סינון, מערכת זו כולת סינון עמוק עד לרמת 0.0001 מיקרון. המכל בנפח 2.5 ליטר מבטיח מקום אחסון מספק. זרם מהיר בקצב של 2 ל'/דק' מאפשר לכם ליהנות ממים בטעם טהור תוך שניות.
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סינון RO מתקדם ושיפור בטעם המים

  • סינון RO עם 4 שלבים

  • זרם מים מהיר של 2.1 ל’/דק’

סינון מתקדם עם מספר שלבים לקבלת ביצועים מעולים

סינון מתקדם עם מספר שלבים לקבלת ביצועים מעולים

מערכת סינון עם 4 שלבים מסננת מגוון רחב של מזהמים לקבלת ביצועים מעולים לאורך זמן. מסנן ה-CP מפחית חלקיקים גדולים וסופג כלור, קוטלי מזיקים וכימיקלים. לאחר מכן מסנן ה-RO מסיר את כל המוצקים המומסים מהמים. לבסוף, המים עוברים דרך מסנן המינרליזטור לקבלת תוספת מינרלים ושיפור הטעם.

סינון אוסמוזה הפוכה עמוק עד לגודל של 0.0001 מיקרון

סינון אוסמוזה הפוכה עמוק עד לגודל של 0.0001 מיקרון

סינון אוסמוזה הפוכה עמוק מסיר ביעילות מזהמים עד לגודל של 0.0001 מיקרון, ומעניק לכם ביטחון מוחלט לגבי המים שאתם שותים.

המינרליזטור מוסיף מינרלים ומאזן את ה-pH של המים

המינרליזטור מוסיף מינרלים ומאזן את ה-pH של המים

המינרליזטור משפר את המים בעזרת מינרלים מועילים כגון סיגן ומגנזיום, משפר אף יותר את הטעם ומחזיר את איזון ה-pH לקבלת מים בריאים יותר וטעימים יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בשימוש של 10 ליטר ליום. אורך חיי המסנן בפועל תלוי בשימוש היומיומי ובאיכות מי הברז המקומיים.

  2. בשימוש של 10 ליטר ליום. אורך חיי המסנן בפועל תלוי בשימוש היומיומי ובאיכות מי הברז המקומיים.