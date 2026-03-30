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BG2010/43
מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת
100% עמיד במים
יש להחליף כל 12 חודשים
מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.
טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.
המכשיר לטיפוח הגוף עמיד במים בשיעור של 100%, כך שניתן להשתמש בו בשימוש רטוב ויבש לחוויה נוחה וקלה, כל פעם. בנוסף, הוא קל לניקוי.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.