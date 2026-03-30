עמיד במים בשיעור של 100% לטיפוח נוח, רטוב או יבש

המכשיר לטיפוח הגוף עמיד במים בשיעור של 100%, כך שניתן להשתמש בו בשימוש רטוב ויבש לחוויה נוחה וקלה, כל פעם. בנוסף, הוא קל לניקוי.