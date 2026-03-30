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  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
  • ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף

Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף
ראש רשת גילוח חלופי למכונת טיפוח לגוף מסדרות BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

יש להחליף כל 12 חודשים לקבלת התוצאות הטובות ביותר

ראש רשת חלופי למכונת טיפוח לגוף

  • מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

  • ‎100% עמיד במים

  • יש להחליף כל 12 חודשים

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.

עמיד במים בשיעור של 100% לטיפוח נוח, רטוב או יבש

עמיד במים בשיעור של 100% לטיפוח נוח, רטוב או יבש

המכשיר לטיפוח הגוף עמיד במים בשיעור של 100%, כך שניתן להשתמש בו בשימוש רטוב ויבש לחוויה נוחה וקלה, כל פעם. בנוסף, הוא קל לניקוי.

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 