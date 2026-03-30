טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה

הסדרה 3000 תוכננה לעבור בשיער, מבלי להתפשר על נוחות העור. השתמש במכונת הגילוח הידידותית לעור עם טכנולוגיית מעקב דו-ממדי אחר המתאר או בקוצץ על ידי חיבור המסרק באורך 3 מ"מ.