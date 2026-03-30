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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BG3017/01
מסרק אחד עם מערכת click-on, 3 מ"מ
מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי
50 דקות של שימוש אלחוטי
ראש הגילוח כולל את טכנולוגיית הפטנט של הקצוות המעוגלים וגם רדיד היפו-אלרגני כדי להגן על העור שלך מפני חתכים ושריטות במהלך הגילוח.
קצץ את השיער שגדל בכל כיוון עם הטרימר הדו-צדדי והמסרק באורך 3 מ"מ. לבעלי שיער עבה מומלץ לקצץ מראש.
המכשיר לטיפוח הגוף מתאים לשימוש יבש ורטוב וחסין לחלוטין מפני מים, כך שאפשר להשתמש בו גם במקלחת. כדי לקבל את הוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש במכשיר על שיער יבש לפני המקלחת.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.