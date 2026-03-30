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  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה

Bodygroom Series 3000קוצץ שיער גוף ומפשעה עמיד במקלחת

BG3027/03

טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim by clicking on the 3, 5 or 7mm length combs.
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

מעקב דו-ממדי אחר המתאר עם טכנולוגיית ההגנה על העור

טיפוח גוף חלק, בטוח אפילו מתחת לחגורה

  • 3 מסרקים המתחברים בלחיצה, ‏3-‏5-‏7 מ"מ

  • מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי

  • 60 דקות שימוש אלחוטי, שעת טעינה אחת

גילוח בטוח ונוח לעור העדין שלך

גילוח בטוח ונוח לעור העדין שלך

ראש הגילוח כולל את טכנולוגיית הפטנט של הקצוות המעוגלים וגם רדיד היפו-אלרגני כדי להגן על העור שלך מפני חתכים ושריטות במהלך הגילוח.

קוצץ ומסרק דו-כיווני לקיצוץ בכל כיוון

קוצץ ומסרק דו-כיווני לקיצוץ בכל כיוון

מערכת הגילוח מגיעה עם 3 מסרקים נשלפים לקיצוץ באורכים 3, 5 ו-7 מ"מ, או לשימוש ללא מסרק לגימור קרוב יותר.

מכשיר 100% עמיד במקלחת לטיפוח הגוף

מכשיר 100% עמיד במקלחת לטיפוח הגוף

המכשיר לטיפוח הגוף מתאים לשימוש יבש ורטוב וחסין לחלוטין מפני מים, כך שאפשר להשתמש בו גם במקלחת. כדי לקבל את הוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש במכשיר על שיער יבש לפני המקלחת.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 