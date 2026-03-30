מכשיר 100% עמיד במקלחת לטיפוח הגוף

המכשיר לטיפוח הגוף מתאים לשימוש יבש ורטוב וחסין לחלוטין מפני מים, כך שאפשר להשתמש בו גם במקלחת. כדי לקבל את הוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש במכשיר על שיער יבש לפני המקלחת.