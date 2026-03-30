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אחריות לשנתיים
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BG3027/03
3 מסרקים המתחברים בלחיצה, 3-5-7 מ"מ
מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי
60 דקות שימוש אלחוטי, שעת טעינה אחת
ראש הגילוח כולל את טכנולוגיית הפטנט של הקצוות המעוגלים וגם רדיד היפו-אלרגני כדי להגן על העור שלך מפני חתכים ושריטות במהלך הגילוח.
מערכת הגילוח מגיעה עם 3 מסרקים נשלפים לקיצוץ באורכים 3, 5 ו-7 מ"מ, או לשימוש ללא מסרק לגימור קרוב יותר.
המכשיר לטיפוח הגוף מתאים לשימוש יבש ורטוב וחסין לחלוטין מפני מים, כך שאפשר להשתמש בו גם במקלחת. כדי לקבל את הוצאות הטובות ביותר, מומלץ להשתמש במכשיר על שיער יבש לפני המקלחת.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.