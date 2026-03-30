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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BG3480/15
מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת
תוצאות צמודות לעור
מסרקי קיצוץ דו-כיווני
100% עמיד במקלחת
מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.
טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.
המסרקים הדו-כיווניים מציעים אורכים הניתנים להתאמה אישית של 2 או 3 מ"מ כדי להתאים לסגנון שלך, וקוצצים בכל כיוון – מה שמבטיח טיפוח קל ויעיל על כל פני הגוף, אפילו באזורים אינטימיים.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
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