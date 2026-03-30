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  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק
  • טיפוח גוף קל וחלק

Body Groomer 3000 Seriesעם מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

BG3480/15

טיפוח גוף קל וחלק
תיהנו מטיפוח גוף נטול מאמץ ונוחות מוגברת לעור. מערכת הגילוח עם ההגנה המשולשת מבטיחה גילוח צמוד וחלק, אפילו באזורים רגישים, בעוד שאביזר המסרק בגודל 2 או 3 מ"מ מספק מראה מוגדר ומטופח.
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

לתוצאות צמודות אך נוחות

טיפוח גוף קל וחלק

  • מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

  • תוצאות צמודות לעור

  • מסרקי קיצוץ דו-כיווני

  • 100% עמיד במקלחת

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.

מסרקים בחיבור בלחיצה לקיצוץ שיער בכל כיוון

מסרקים בחיבור בלחיצה לקיצוץ שיער בכל כיוון

המסרקים הדו-כיווניים מציעים אורכים הניתנים להתאמה אישית של 2 או 3 מ"מ כדי להתאים לסגנון שלך, וקוצצים בכל כיוון – מה שמבטיח טיפוח קל ויעיל על כל פני הגוף, אפילו באזורים אינטימיים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה