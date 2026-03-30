מסרקים בחיבור בלחיצה לקיצוץ שיער בכל כיוון

המסרקים הדו-כיווניים מציעים אורכים הניתנים להתאמה אישית של 2 או 3 מ"מ כדי להתאים לסגנון שלך, וקוצצים בכל כיוון – מה שמבטיח טיפוח קל ויעיל על כל פני הגוף, אפילו באזורים אינטימיים.