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  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
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  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
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  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה

הופסק

Bodygroom Series 5000קוצץ שיער גוף ומפשעה עמיד במקלחת

BG5020/15

טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה
הסדרה 5000 תוכננה לעבור בשיער מבלי להתפשר על נוחות העור, אפילו באזורים שקשה להגיע אליהם כמו הגב. משתמשים במכונת הגילוח הידידותית לעור עם מעקב דו-ממדי אחר המתאר או בקוצץ עם אחד מהמסרקים באורך 3, 5 או 7 מ"מ.
הצג את כל היתרונות
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

מעקב דו-ממדי אחר המתאר עם טכנולוגיית ההגנה על העור

טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה

  • 3 מסרקים המתחברים בלחיצה, ‏3-‏5-‏7 מ"מ

  • מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי

  • 60 דקות שימוש אלחוטי, שעת טעינה אחת

  • אביזר הגעה לגב

טיפוח לכל הגוף במוצר אחד

טיפוח לכל הגוף במוצר אחד

עכשיו אפשר לטפח כל אזור בגוף עם כלי אחד בלבד. מכשיר הטיפוח לכל הגוף של פיליפס לגבר קוצץ את השיער בשלושה אורכים שונים לתוצאת קיצוץ נקייה ואחידה בגב, בכתפיים, בחזה, בבטן, בבית השחי, בזרועות, במפשעה וברגליים.

ניתן לטפח גם את המקומות שקשה להגיע אליהם עם אביזר הגב

ניתן לטפח גם את המקומות שקשה להגיע אליהם עם אביזר הגב

הסר בנוחות את שיער הגב. תוספת זו מתוכננת במיוחד לטיפוח הגב בנוחות.

גילוח בטוח ונוח לעור העדין שלך

גילוח בטוח ונוח לעור העדין שלך

ראש הגילוח כולל את טכנולוגיית הפטנט של הקצוות המעוגלים וגם רדיד היפו-אלרגני כדי להגן על העור שלך מפני חתכים ושריטות במהלך הגילוח.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 