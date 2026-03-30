טיפוח גוף שלם, בטוח אפילו מתחת לחגורה

הסדרה 5000 תוכננה לעבור בשיער מבלי להתפשר על נוחות העור, אפילו באזורים שקשה להגיע אליהם כמו הגב. השתמש במכונת הגילוח הידידותית לעור עם טכנולוגיית מעקב דו-ממדי אחר המתאר או בקוצץ עם אחד מהמסרקים באורך 2, 3 או 5 מ"מ.