אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
BG5021/16
5 מסרקים המתחברים בלחיצה (2-3-5-7 מ"מ)
מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי
61 דקות שימוש אלחוטי / שעת טעינה אחת
אביזר הגעה לגב
עד 5 שנות אחריות
עכשיו אפשר לטפח כל אזור בגוף עם כלי אחד בלבד. מכשיר הטיפוח לכל הגוף של פיליפס לגבר קוצץ את השיער בארבעה אורכים שונים לתוצאת קיצוץ נקייה ואחידה בגב, בכתפיים, בחזה, בבטן, בבית השחי, בזרועות, במפשעה וברגליים.
הסר בנוחות את שיער הגב. תוספת זו מתוכננת במיוחד לטיפוח הגב בנוחות.
ראש הגילוח כולל את טכנולוגיית הפטנט של הקצוות המעוגלים וגם רדיד היפו-אלרגני כדי להגן על העור שלך מפני חתכים ושריטות במהלך הגילוח.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
האחריות מציעה כיסוי עד ל-5 שנים, כולל אחריות גלובלית סטנדרטית לשנתיים, עם אפשרות ל-3 שנים נוספות בעת רישום המכשיר תוך 90 ימים ממועד הרכישה.