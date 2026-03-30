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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BG5475/15
מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת
תוצאות צמודות לעור
אביזר אחורי מתקפל
מסרקי קיצוץ דו-כיווני
100% עמיד במקלחת
מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.
טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.
האביזר האחורי המתקפל החדש שלנו מספק חוויה ארגונומית מוגברת ומשפר באופן משמעותי את יכולת ההגעה לאזורים בכל הגוף. הידית מגיעה עם מגוון הגדרות שמאפשרות גילוח נוח מכל הצדדים.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
אפשרות טעינה מהירה מעניקה מספיק מתח לקיצוץ אחד
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