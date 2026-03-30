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  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף
  • טיפוח עדין לעור לכל הגוף

Body Groomer 5000 Seriesעם מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

BG5475/15

טיפוח עדין לעור לכל הגוף
תיהנו מגילוח צמוד וחלק בכל הגוף, כולל באזורים האינטימיים, מבלי להתפשר על נוחות לעור. ישנן 3 הגדרות אורך לקיצוץ מגוון, והאביזר האחורי המתקפל מסייע באזורים קשים להגעה.
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

לתוצאות נקיות וידידותיות לעור בכל הגוף

טיפוח עדין לעור לכל הגוף

  • מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

  • תוצאות צמודות לעור

  • אביזר אחורי מתקפל

  • מסרקי קיצוץ דו-כיווני

  • 100% עמיד במקלחת

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

גילוח חלק וצמוד לאורך של 0.2 מ"מ

טכנולוגיית החיתוך שלנו יכולה לגלח ל-0.2 מ"מ, ומספקת חוויית טיפוח צמודה ומדויקת. כוללת סליל מתכת לגילוח בצורת יהלום שפועל באופן חלק כדי להבטיח גימור חלק ואחיד, ומשאיר את העור רך ורענן.

ליכולת הגעה נוספת באזורים שקשה להגיע אליהם

ליכולת הגעה נוספת באזורים שקשה להגיע אליהם

האביזר האחורי המתקפל החדש שלנו מספק חוויה ארגונומית מוגברת ומשפר באופן משמעותי את יכולת ההגעה לאזורים בכל הגוף. הידית מגיעה עם מגוון הגדרות שמאפשרות גילוח נוח מכל הצדדים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 

  1. אפשרות טעינה מהירה מעניקה מספיק מתח לקיצוץ אחד

  2. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה