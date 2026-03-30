שליטה על אורך השערה באמצעות קוצץ משולב ומתכוונן

הטרימר המשולב עם המסרק המתכוונן מתוכנן כדי לספק כוח רב יותר ולחתוך אפילו את השיער העבה ביותר. קל להשיג מראה טבעי או תוצאה קרובה יותר הודות למסרק המתכוונן ל-5 אורכים שונים, עם אורכי קיצוץ בין 3 מ"מ ל-11 מ"מ.