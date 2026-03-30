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  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
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  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
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  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
  • טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה

הופסק

Bodygroom Series 7000קוצץ שיער גוף ומפשעה עמיד במקלחת

BG7020/15

1 פרס

טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה
סדרה 7000 עם ראשי הטיפוח הכפולים הייחודיים וטכנולוגיית הבטיחות המתקדמת שלה, מאפשרת לך להחליף בביטחון בין גילוח לקיצוץ זיפים. תוצאות מדויקות בזכות מכונת הגילוח עם מעקב דו-ממדי אחר המתאר וטרימר בחמישה אורכים, לכל מקום בגוף.
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המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

מעקב דו-ממדי אחר המתאר והגנה מתקדמת על העור

טיפוח גוף מדויק, בטוח אפילו מתחת לחגורה

  • מסרקים מתכווננים, 3-11 מ"מ

  • מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי

  • 70 דקות שימוש אלחוטי, שעת טעינה אחת

ראשי קיצוץ וגילוח ייעודיים בעיצוב משולב אחד

עכשיו אפשר לקצץ ולגלח בכל אזור מתחת לצוואר בכלי אחד בלבד. מכשיר הקיצוץ והגילוח Bodygroom 7000 של פיליפס מאפשר בעזרת אביזר אחד קיצוץ אחיד בגב, בכתפיים, בחזה, בבטן, בבית השחי, בזרועות, במפשעה וברגליים.

גילוח קרוב לגוף ונוח עם מעקב מתאר דו-ממדי

גילוח קרוב לגוף ונוח עם מעקב מתאר דו-ממדי

הודות לראש המסתובב הדו-כיווני, מכשיר גילוח הגוף הזה מתאים את עצמו למתאר הגוף שלך ומעניק לך את גילוח קרוב יותר מאי פעם.

שליטה על אורך השערה באמצעות קוצץ משולב ומתכוונן

שליטה על אורך השערה באמצעות קוצץ משולב ומתכוונן

הטרימר המשולב עם המסרק המתכוונן מתוכנן כדי לספק כוח רב יותר ולחתוך אפילו את השיער העבה ביותר. קל להשיג מראה טבעי או תוצאה קרובה יותר הודות למסרק המתכוונן ל-5 אורכים שונים, עם אורכי קיצוץ בין 3 מ"מ ל-11 מ"מ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 