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הופסק
BG7020/15
מסרקים מתכווננים, 3-11 מ"מ
מכשיר גילוח עם מעקב מתאר דו-ממדי
70 דקות שימוש אלחוטי, שעת טעינה אחת
עכשיו אפשר לקצץ ולגלח בכל אזור מתחת לצוואר בכלי אחד בלבד. מכשיר הקיצוץ והגילוח Bodygroom 7000 של פיליפס מאפשר בעזרת אביזר אחד קיצוץ אחיד בגב, בכתפיים, בחזה, בבטן, בבית השחי, בזרועות, במפשעה וברגליים.
הודות לראש המסתובב הדו-כיווני, מכשיר גילוח הגוף הזה מתאים את עצמו למתאר הגוף שלך ומעניק לך את גילוח קרוב יותר מאי פעם.
הטרימר המשולב עם המסרק המתכוונן מתוכנן כדי לספק כוח רב יותר ולחתוך אפילו את השיער העבה ביותר. קל להשיג מראה טבעי או תוצאה קרובה יותר הודות למסרק המתכוונן ל-5 אורכים שונים, עם אורכי קיצוץ בין 3 מ"מ ל-11 מ"מ.
פרסים
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.