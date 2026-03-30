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הופסק
BG7470/15
מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת
ראש גמיש דו-ממדי
להבי קיצוץ ידידותיים לעור
תוצאות צמודות לעור
100% עמיד במקלחת
המערכת החדשנית בעלת שני הראשים מציעה גילוח חלק וצמוד שמשאיר את העור רך ורענן, או מראה מקוצץ מדויק שמחמיא באופן מושלם לסגנון הייחודי שלך. מכשיר הטיפוח הזה עונה על מגוון צרכים.
מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.
עם טכנולוגיה למעקב אחר קווי מתאר, הראש הגמיש הדו-ממדי מתאים את ראש הגילוח כך שיעקוב אחר קווי המתאר של אזורי הגוף, ויתפוס אפילו את השיערות הקשות.
סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024.
אפשרות טעינה מהירה מעניקה מספיק מתח לקיצוץ אחד
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