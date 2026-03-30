מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
  • טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון

הופסק

Body Groomer 7000 Seriesראש גמיש דו-ממדי ומערכת גילוח עם קיצוץ כפול

BG7470/15

טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון
המערכת הייחודית בעלת שני הראשים מאפשרת להחליף בקלות בין גילוח לקיצוץ, מבלי להתפשר על נוחות לעור. עם טכנולוגיית ראש גמיש דו-ממדי, מכונת הגילוח מתאימה את עצמה לקימורי הגוף שלך ותופסת אפילו את השערות העקשניות ביותר.
הצג את כל היתרונות
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

המותג המועדף ביותר בעולם למכונות טיפוח חשמליות לגבר1

לקיצוץ מדויק ובטוח לעור בכל הגוף

טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון

  • מערכת גילוח בעלת הגנה משולשת

  • ראש גמיש דו-ממדי

  • להבי קיצוץ ידידותיים לעור

  • תוצאות צמודות לעור

  • 100% עמיד במקלחת

מערכת עם שני ראשים לגילוח צמוד או קיצוץ מסוגנן

מערכת עם שני ראשים לגילוח צמוד או קיצוץ מסוגנן

המערכת החדשנית בעלת שני הראשים מציעה גילוח חלק וצמוד שמשאיר את העור רך ורענן, או מראה מקוצץ מדויק שמחמיא באופן מושלם לסגנון הייחודי שלך. מכשיר הטיפוח הזה עונה על מגוון צרכים.

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

טכנולוגיית חיתוך מוגנת בפטנט העדינה לעור

מערכת הגילוח בעלת ההגנה המשולשת כוללת קצוות פנינה לנוחות משופרת לעור, חורים בצורת יהלומים למעבר על בליטות בעור ללא מאמץ, בעוד שהמגן מצמצם באופן משמעותי את הגירוי בעור.

מתאים את ראש הגילוח לקווי המתאר של הגוף

מתאים את ראש הגילוח לקווי המתאר של הגוף

עם טכנולוגיה למעקב אחר קווי מתאר, הראש הגמיש הדו-ממדי מתאים את ראש הגילוח כך שיעקוב אחר קווי המתאר של אזורי הגוף, ויתפוס אפילו את השיערות הקשות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סקר מקוון של 1603 גברים, משתמשי מכונות טיפוח חשמליות, שנערך בשנת 2024. 

  1. אפשרות טעינה מהירה מעניקה מספיק מתח לקיצוץ אחד

  2. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה