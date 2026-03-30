טיפוח גוף ואזורים אינטימיים מלא ומגוון

המערכת הייחודית בעלת שני הראשים מאפשרת להחליף בקלות בין גילוח לקיצוץ, מבלי להתפשר על נוחות לעור. עם טכנולוגיית ראש גמיש דו-ממדי, מכונת הגילוח מתאימה את עצמה לקימורי הגוף שלך ותופסת אפילו את השערות העקשניות ביותר.