מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח
  • המון תסרוקות ותוספת טיפוח

5000 SeriesAir Styler

BHA530/00

המון תסרוקות ותוספת טיפוח
Philips Air Styler 5000 לעיצוב שיער קל בכל יום. האוויר החם מפוזר באופן אחיד בכל המברשת והטיפול היוני מוסיף ברק לשיער.
הצג את כל היתרונות

המון תסרוקות ותוספת טיפוח

  • 5 תוספות לעיצוב

  • פיזור חום אחיד

  • פי 4 יותר יונים*

  • שמן ארגן קרמי

פחות התחממות יתר עם טכנולוגיית פיזור חום אחיד

טכנולוגיית פיזור החום האחיד מעניקה את ההגנה המרבית לשיער שלך מפני התחממות יתר וכך מסייעת לשמירה על מראה בריא ומלא ברק.

פי 4 יותר טיפוח יוני*

המכשיר לעיצוב השיער באוויר מעניק לשיער טיפוח מיידי באמצעות טיפוח יוני. יונים בעלי מטען שלילי נפטרים מהחשמל הסטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת ההגנה של השיער להגברת הברק והזוהר של השיער. התוצאה היא שיער יפיפה, זוהר, חלק וללא קרזול.

שלוש הגדרות עוצמת חום ומהירות לשליטה קלה

באפשרותך ליהנות משילוב של שלוש הגדרות של עוצמת חום ושתי מהירויות שייצרו את התוצאה הסופית המושלמת. אפשר לבחור בין הגדרת מהירות גבוהה או נמוכה עם הגדרת עוצמת חום מתאימה, Cool‏, Care ו-High. ההגדרות הגמישות מבטיחות זרימת אוויר עוצמתית וטמפרטורה מתאימה לטיפוח לעיצוב מדויק שמתאים בדיוק בשבילך.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת דגם HP8656

  2. במברשת המשוט