פי 4 יותר טיפוח יוני*

המכשיר לעיצוב השיער באוויר מעניק לשיער טיפוח מיידי באמצעות טיפוח יוני. יונים בעלי מטען שלילי נפטרים מהחשמל הסטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת ההגנה של השיער להגברת הברק והזוהר של השיער. התוצאה היא שיער יפיפה, זוהר, חלק וללא קרזול.