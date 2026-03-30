אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
BHA530/00
5 תוספות לעיצוב
פיזור חום אחיד
פי 4 יותר יונים*
שמן ארגן קרמי
טכנולוגיית פיזור החום האחיד מעניקה את ההגנה המרבית לשיער שלך מפני התחממות יתר וכך מסייעת לשמירה על מראה בריא ומלא ברק.
המכשיר לעיצוב השיער באוויר מעניק לשיער טיפוח מיידי באמצעות טיפוח יוני. יונים בעלי מטען שלילי נפטרים מהחשמל הסטטי, מטפחים את השיער ומחליקים את שכבת ההגנה של השיער להגברת הברק והזוהר של השיער. התוצאה היא שיער יפיפה, זוהר, חלק וללא קרזול.
באפשרותך ליהנות משילוב של שלוש הגדרות של עוצמת חום ושתי מהירויות שייצרו את התוצאה הסופית המושלמת. אפשר לבחור בין הגדרת מהירות גבוהה או נמוכה עם הגדרת עוצמת חום מתאימה, Cool, Care ו-High. ההגדרות הגמישות מבטיחות זרימת אוויר עוצמתית וטמפרטורה מתאימה לטיפוח לעיצוב מדויק שמתאים בדיוק בשבילך.
לעומת דגם HP8656
במברשת המשוט