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BHA710/00
מברשת עיצוב מסתובבת
יונים וטורמלין
2 תוספות
המכשיר לעיצוב שיער באוויר בהספק של 1000 ואט יוצר רמה מיטבית של זרימת אוויר והספק ייבוש עדין לקבלת יופי של תוצאות בכל יום.
הטיפוח היוני מייבש את השיער מבלי ליצור חשמל סטטי. יונים בעלי מטען שלילי משתחררים ומפחיתים את הקרזול, מחליקים את שכבת ההגנה של השיער ומגבירים את הברק ואת הזוהר של השיער. התוצאה היא שיער מלא ברק וללא קרזול שנראה במיטבו.
ציפוי הטורמלין הקרמי של מכשיר העיצוב מגן על השיער ומפיח בו חיים מחדש בזמן העיצוב. הציפוי המיוחד מפזר את החום ביעילות ללא נקודות חמות ומוסיף ברק בכל הברשה.