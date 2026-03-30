הטיפוח היוני מונע קרזול וממקסם את הברק

הטיפוח היוני מייבש את השיער מבלי ליצור חשמל סטטי. יונים בעלי מטען שלילי משתחררים ומפחיתים את הקרזול, מחליקים את שכבת ההגנה של השיער ומגבירים את הברק ואת הזוהר של השיער. התוצאה היא שיער מלא ברק וללא קרזול שנראה במיטבו.