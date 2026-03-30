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  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
  • עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק

7000 Seriesמכשיר לעיצוב שיער באוויר

BHA710/00

עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק
אפשר להשתמש ב-Philips Dynamic Volumebrush כדי ליצור תסרוקות שונות, תוך שמירה על שיער חלק ומבריק. מברשת הסיבים הטבעיים המסתובבת באורך 50 מ"מ שלה מוסיפה נפח ותנועה, והמברשת המתקפלת יוצרת גלים מוגדרים ללא קשרים.
הצג את כל היתרונות

Philips Rotating Volumebrush עם 2 אביזרים

עיצוב רב-תכליתי לשיער חלק ומבריק

  • מברשת עיצוב מסתובבת

  • יונים וטורמלין

  • 2 תוספות

הספק של 1000 ואט לתוצאות מדהימות

הספק של 1000 ואט לתוצאות מדהימות

המכשיר לעיצוב שיער באוויר בהספק של 1000 ואט יוצר רמה מיטבית של זרימת אוויר והספק ייבוש עדין לקבלת יופי של תוצאות בכל יום.

הטיפוח היוני מונע קרזול וממקסם את הברק

הטיפוח היוני מונע קרזול וממקסם את הברק

הטיפוח היוני מייבש את השיער מבלי ליצור חשמל סטטי. יונים בעלי מטען שלילי משתחררים ומפחיתים את הקרזול, מחליקים את שכבת ההגנה של השיער ומגבירים את הברק ואת הזוהר של השיער. התוצאה היא שיער מלא ברק וללא קרזול שנראה במיטבו.

הטורמלין הקרמי מוסיף ברק נוסף לשיער

הטורמלין הקרמי מוסיף ברק נוסף לשיער

ציפוי הטורמלין הקרמי של מכשיר העיצוב מגן על השיער ומפיח בו חיים מחדש בזמן העיצוב. הציפוי המיוחד מפזר את החום ביעילות ללא נקודות חמות ומוסיף ברק בכל הברשה.

מפרט טכני

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