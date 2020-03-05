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הופסק
BHB862/00
כל מה שאת צריכה לתלתלים קופצניים
מעולם לא היה קל יותר לקבל תלתלים נפלאים. פשוט עטפי ועצבי לקבלת המראה המסולסל שתמיד רצית. הציפוי הקרמי מוסיף ברק ובוהק לשיער, והופך אותו לקופצני, זוהר ומלא חיים.
גליל 16 מ"מ
טמפרטורה 200°C
ציפוי קרמי
עם גליל סלסול בקוטר של 16 מ"מ תוכלי ליצור ליצור תלתלים קופצניים ומלאי חיים למראה צעיר ועליז.
ציפוי ההגנה הקרמי מבטיח פיזור חום אחיד ופחות נזק לשיער לקבלת שיער מבריק ורך.
טמפרטורת חום גבוהה 200°C מבטיחה תוצאות אופטימליות, וממזערת את הנזק לשיער.