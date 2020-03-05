כל מה שאת צריכה לתלתלים קופצניים

מעולם לא היה קל יותר לקבל תלתלים נפלאים. פשוט עטפי ועצבי לקבלת המראה המסולסל שתמיד רצית. הציפוי הקרמי מוסיף ברק ובוהק לשיער, והופך אותו לקופצני, זוהר ומלא חיים.