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הופסק

StyleCare Essentialמכשיר סלסול

BHB862/00

כל מה שאת צריכה לתלתלים קופצניים

מעולם לא היה קל יותר לקבל תלתלים נפלאים. פשוט עטפי ועצבי לקבלת המראה המסולסל שתמיד רצית. הציפוי הקרמי מוסיף ברק ובוהק לשיער, והופך אותו לקופצני, זוהר ומלא חיים.

הצג את כל היתרונות

כל מה שאת צריכה לתלתלים קופצניים

  • גליל 16 מ"מ

  • טמפרטורה 200°C

  • ציפוי קרמי

גליל סלסול 16 מ"מ לתלתלים ובקבוקים קופצניים

גליל סלסול 16 מ"מ לתלתלים ובקבוקים קופצניים

עם גליל סלסול בקוטר של 16 מ"מ תוכלי ליצור ליצור תלתלים קופצניים ומלאי חיים למראה צעיר ועליז.

ציפוי הגנה קרמי לעיצוב עדין נוסף

ציפוי הגנה קרמי לעיצוב עדין נוסף

ציפוי ההגנה הקרמי מבטיח פיזור חום אחיד ופחות נזק לשיער לקבלת שיער מבריק ורך.

טמפרטורת חום גבוהה ‎200°C‎ לקבלת תוצאות אופטימליות

טמפרטורת חום גבוהה ‎200°C‎ לקבלת תוצאות אופטימליות

טמפרטורת חום גבוהה ‎200°C‎ מבטיחה תוצאות אופטימליות, וממזערת את הנזק לשיער.

מפרט טכני

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