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  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
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  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
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  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
  • ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה

הופסק

Essentialמייבש שיער

BHD006/00

ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה
מייבש השיער Essential של פיליפס מספק ייבוש עוצמתי של 1600 ואט, ומטפח את שיערך עם הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect. העיצוב הקומפקטי שלו עם ידית מתקפלת הוא הבחירה המושלמת לכל מקום שאליו את הולכת.
הצג את כל היתרונות

ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה

  • 1600W

  • הגדרת ThermoProtect

  • ידית מתקפלת

  • מתח אוניברסלי

הספק של 1600W

הספק של 1600W

מייבש שיער 1600W זה יוצר רמה אופטימלית של זרימת אוויר, לקבלת תוצאות יפהפיות בכל יום.

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.

ידית מתקפלת לאחסון קל

ידית מתקפלת לאחסון קל

העיצוב הקומפקטי עם הידית המתקפלת מקל על האריזה, האחסון ולקיחת המייבש איתך לכל מקום שתלכי.

מפרט טכני

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