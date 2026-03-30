ייבוש עוצמתי עם טיפוח בתנועה

מייבש השיער Essential של פיליפס מספק ייבוש עוצמתי של 1600 ואט, ומטפח את שיערך עם הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect. העיצוב הקומפקטי שלו עם ידית מתקפלת הוא הבחירה המושלמת לכל מקום שאליו את הולכת.