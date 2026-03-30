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הופסק
BHD006/00
1600W
הגדרת ThermoProtect
ידית מתקפלת
מתח אוניברסלי
מייבש שיער 1600W זה יוצר רמה אופטימלית של זרימת אוויר, לקבלת תוצאות יפהפיות בכל יום.
הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.
העיצוב הקומפקטי עם הידית המתקפלת מקל על האריזה, האחסון ולקיחת המייבש איתך לכל מקום שתלכי.