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הופסק
BHD029/00
DryCare Essential
יוני
העיצוב של המאוורר החדש מאפשר הגעה לביצועי ייבוש הדומים למייבש 2100W (קצב ייבוש של כ-5 גרם לדקה) עם שימוש ב-1600W חשמל בלבד. הדבר שווה ערך לחיסכון באנרגיה של 23%*
תני לשיערך טיפול מהיר בטיפוח יוני. יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את שיערך ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של שיערך. התוצאה היא שיער חלק ללא קרזול עם ברק יפהפה.
תכונת פיזור החום האחיד, פירושה שהמייבש שלך משתמש בפתח יציאת אוויר המתוכנן באופן ייחודי כדי להבטיח שהחום תמיד יתפזר באופן אחיד על השיער בזמן הייבוש - אפילו בטמפרטורות גבוהות - וימנע היווצרות של נקודות חמות מזיקות. הדבר מעניק הגנה מוחלטת לשיער מפני התחממות יתר ומסייע לשמור על שיערך בריא ומבריק.
בהשוואה למייבש פיליפס 2100W (HP8230, IEC61855)