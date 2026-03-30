DryCare Essential

טיפוח יוני לשיער מבריק ללא קרזול

תני לשיערך טיפול מהיר בטיפוח יוני. יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את שיערך ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של שיערך. התוצאה היא שיער חלק ללא קרזול עם ברק יפהפה.