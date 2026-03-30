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  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
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  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
  • ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה

הופסק

DryCare Essentialמייבש שיער בעל יעילות אנרגטית

BHD029/00

ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה
Philips DryCare Essential כולל מאוורר בעיצוב חדשני המשיג ביצועי ייבוש דומים למייבש שיער בהספק של 2100 ואט, באמצעות 1600 ואט בלבד.*
הצג את כל היתרונות

ייבוש מהיר, בפחות אנרגיה

  • DryCare Essential

  • יוני

ביצועי ייבוש 2100W עם שימוש ב-1600W חשמל

ביצועי ייבוש 2100W עם שימוש ב-1600W חשמל

העיצוב של המאוורר החדש מאפשר הגעה לביצועי ייבוש הדומים למייבש 2100W (קצב ייבוש של כ-5 גרם לדקה) עם שימוש ב-1600W חשמל בלבד. הדבר שווה ערך לחיסכון באנרגיה של 23%*

טיפוח יוני לשיער מבריק ללא קרזול

טיפוח יוני לשיער מבריק ללא קרזול

תני לשיערך טיפול מהיר בטיפוח יוני. יונים שליליים טעונים מבטלים חשמל סטטי, מטפחים את שיערך ומחליקים את שכבת השערה החיצונית כדי להעצים את הזוהר והברק של שיערך. התוצאה היא שיער חלק ללא קרזול עם ברק יפהפה.

פחות התחממות יתר עם פיזור חום אחיד

פחות התחממות יתר עם פיזור חום אחיד

תכונת פיזור החום האחיד, פירושה שהמייבש שלך משתמש בפתח יציאת אוויר המתוכנן באופן ייחודי כדי להבטיח שהחום תמיד יתפזר באופן אחיד על השיער בזמן הייבוש - אפילו בטמפרטורות גבוהות - וימנע היווצרות של נקודות חמות מזיקות. הדבר מעניק הגנה מוחלטת לשיער מפני התחממות יתר ומסייע לשמור על שיערך בריא ומבריק.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה למייבש פיליפס 2100W‏ (HP8230, IEC61855)