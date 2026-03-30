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  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
  • ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות

DryCareמייבש שיער מקצועי

BHD274/00

ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות
מייבש השיער Philips Pro כולל מנוע AC מקצועי שמגיע למהירות אוויר של עד 130 קמ"ש* לקבלת תוצאות מהירות ומקצועיות. המייבש גם כולל הגדרת ThermoProtect לטמפרטורה אופטימלית להגנה כנגד חימום יתר.
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ייבוש מהיר ועוצמתי לתוצאות מקצועיות

  • מנוע AC רב עוצמה

  • הספק 2200W

  • מהירות אוויר גבוהה עד 130 קמ"ש*

  • פי 2 יותר יונים** לשיער מבריק

מנוע AC רב עוצמה לייבוש מהיר

מנוע AC רב עוצמה לייבוש מהיר

מייבש השיער Philips Pro כולל מנוע AC בעל ביצועים גבוהים שפותח עבור השוק המקצועי. הוא מייצר מהירות אוויר של עד 130 קמ"ש* לקבלת תוצאות מהירות ויעילות.

עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2200W. השילוב המתקבל בין עוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect

הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. הבדיקה בוצעה במעבדת Philips בהולנד בשנת 2018. נבדק ללא פייה במצב מהירות 2 וחום בדרגה 2.

  2. נבדק במעבדה בסין, בשנת 2018. הושווה מול פיליפס BHD176.