עוצמת ייבוש מהירה, בעל ביצועים גבוהים

מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2200W. השילוב המתקבל בין עוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.