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BHD274/00
מנוע AC רב עוצמה
הספק 2200W
מהירות אוויר גבוהה עד 130 קמ"ש*
פי 2 יותר יונים** לשיער מבריק
מייבש השיער Philips Pro כולל מנוע AC בעל ביצועים גבוהים שפותח עבור השוק המקצועי. הוא מייצר מהירות אוויר של עד 130 קמ"ש* לקבלת תוצאות מהירות ויעילות.
מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2200W. השילוב המתקבל בין עוצמה למהירות הופך את חוויית הייבוש והעיצוב של שיערך למהירה וקלה יותר.
הגדרת הטמפרטורה של ThermoProtect מספקת את טמפרטורת הייבוש המיטבית ומעניקה הגנה נוספת מפני התחממות יתר של השיער. עם אותו זרם אוויר רב עוצמה, תקבלי את התוצאות הטובות ביותר באופן מפנק.
הבדיקה בוצעה במעבדת Philips בהולנד בשנת 2018. נבדק ללא פייה במצב מהירות 2 וחום בדרגה 2.
נבדק במעבדה בסין, בשנת 2018. הושווה מול פיליפס BHD176.