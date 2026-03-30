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אחריות לשנתיים
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BHD340/10
2100 ואט
אביזר ThermoProtect
6 מצבי חימום ומהירות
מייבש שיער 2100 ואט זה יוצר זרימת אוויר רבת עוצמה, לקבלת תוצאות יפהפיות בכל יום.
לאביזר ThermoProtect יש תכנון ייחודי, לערבוב רב עוצמה של אוויר חמים וקריר בטיפול יומיומי. הוא מוריד את הטמפרטורה ב-15°C ועדיין מייבש את השיער במהירות.
קבעי בקלות את שילוב הגדרת החום והמהירות המתאימה ביותר לשיער ולעיצוב שלך. שש הגדרות שונות מבטיחות שליטה מדויקת בעיצוב שמותאם לך.