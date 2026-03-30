אביזר ThermoProtect

לאביזר ThermoProtect יש תכנון ייחודי, לערבוב רב עוצמה של אוויר חמים וקריר בטיפול יומיומי. הוא מוריד את הטמפרטורה ב-15°C ועדיין מייבש את השיער במהירות.