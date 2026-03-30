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BHD351/10
2100 ואט
אביזר ThermoProtect
טיפול יוני מתקדם
6 מצבי חימום ומהירות
מייבש שיער 2100 ואט זה יוצר זרימת אוויר רבת עוצמה, לקבלת תוצאות יפהפיות בכל יום.
לאביזר ThermoProtect יש תכנון ייחודי, לערבוב רב עוצמה של אוויר חמים וקריר בטיפול יומיומי. הוא מוריד את הטמפרטורה ב-15°C ועדיין מייבש את השיער במהירות.
המערכת היונית רבת העוצמה מייצרת עד 20 מיליון* יונים לייבוש ומגבירה את הברק של השיער, לשיער מבהיק ללא פריז.
מצב המהירות הגבוה ביותר