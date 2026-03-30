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  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
  • ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר

3000 Seriesמייבש שיער

BHD351/10

ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר
לאביזר ThermoProtect יש תכנון ייחודי, לערבוב רב עוצמה של אוויר חמים וקריר בטיפול יומיומי.
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הודות לאבזר ה-ThermoProtect

ייבוש רב עוצמה בטמפרטורה נמוכה יותר

  • 2100 ואט

  • אביזר ThermoProtect

  • טיפול יוני מתקדם

  • 6 מצבי חימום ומהירות

ייבוש רב עוצמה בהספק של 2100 ואט

ייבוש רב עוצמה בהספק של 2100 ואט

מייבש שיער 2100 ואט זה יוצר זרימת אוויר רבת עוצמה, לקבלת תוצאות יפהפיות בכל יום.

אביזר ThermoProtect

אביזר ThermoProtect

לאביזר ThermoProtect יש תכנון ייחודי, לערבוב רב עוצמה של אוויר חמים וקריר בטיפול יומיומי. הוא מוריד את הטמפרטורה ב-15°C ועדיין מייבש את השיער במהירות.

טיפול יוני מתקדם לשיער מבריק ללא פריז

טיפול יוני מתקדם לשיער מבריק ללא פריז

המערכת היונית רבת העוצמה מייצרת עד 20 מיליון* יונים לייבוש ומגבירה את הברק של השיער, לשיער מבהיק ללא פריז.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מצב המהירות הגבוה ביותר