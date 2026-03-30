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BHD501/00
2100 ואט
טכנולוגיית ThermoShield
פי 2 יונים*
3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות
חיישן התחממות היתר ממטב את טמפרטורת האוויר ושולט בה. זה מגן על השיער מנזקי** התחממות יתר. חוויית ייבוש שיער בלי לחץ, עם טכנולוגיית ThermoShield.
מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2100W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות יוצר חוויה מהירה וקלה יותר.
המערכת היונית רבת העוצמה יוצרת עד 40 מיליון יונים לייבוש ומגבירה את הברק של השיער, לשיער מלא ברק ללא קרזול.
לעומת BHD350 בהגדרה העליונה
הגדרת ThermoShield