טכנולוגיית ThermoShield להגנה מעולה מפני חום

חיישן התחממות היתר ממטב את טמפרטורת האוויר ושולט בה. זה מגן על השיער מנזקי** התחממות יתר. חוויית ייבוש שיער בלי לחץ, עם טכנולוגיית ThermoShield.