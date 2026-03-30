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  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**

חדש

5000 Seriesמייבש שיער

BHD501/20

ייבוש מהיר ללא נזק**
טכנולוגיית ThermoShield מייצרת הגנה אולטימטיבית מנזקי חום, על ידי בקרה פעילה בטמפרטורת האוויר של המייבש ברמה המיטבית.
הצג את כל היתרונות

עם טכנולוגיית ThermoShield

ייבוש מהיר ללא נזק**

  • 2100 ואט

  • טכנולוגיית ThermoShield

  • פי 4 יונים*

  • 3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות

טכנולוגיית ThermoShield להגנה מעולה מפני חום

טכנולוגיית ThermoShield להגנה מעולה מפני חום

חיישן התחממות היתר ממטב את טמפרטורת האוויר ושולט בה. זה מגן על השיער מנזקי** התחממות יתר. חוויית ייבוש שיער בלי לחץ, עם טכנולוגיית ThermoShield.

ייבוש מהיר לקבלת תוצאות מקצועיות, עם 2100 ואט

ייבוש מהיר לקבלת תוצאות מקצועיות, עם 2100 ואט

מייבש שיער מקצועי זה יוצר זרם אוויר חזק בעוצמה של 2100W. השילוב המתקבל בין העוצמה למהירות יוצר חוויה מהירה וקלה יותר.

טיפוח יוני* לשיער מבריק ללא קרזול

טיפוח יוני* לשיער מבריק ללא קרזול

המערכת היונית רבת העוצמה יוצרת עד 40 מיליון יונים לייבוש ומגבירה את הברק של השיער, לשיער מלא ברק ללא קרזול.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת BHD350 בהגדרה העליונה

  2. הגדרת ThermoShield