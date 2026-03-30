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הופסק
BHD530/00
2300W
טכנולוגיית ThermoShield
טיפול מינרלי ויוני מרובע
3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות
חיישן התחממות היתר ממטב את טמפרטורת האוויר ושולט בה. זה מגן על השיער מנזקי** התחממות יתר. חוויית ייבוש שיער בלי לחץ, עם טכנולוגיית ThermoShield.
זרימת אוויר חזקה יותר של 2300 ואט שמפחיתה 20%*** מזמן הייבוש ומגנה על השיער.
מנוע מייבש השיער בעל הביצועים הגבוהים פותח עבור השוק המקצועי. הוא מייצר מהירות אוויר של עד 110 קמ"ש**** ומאפשר ייבוש מהיר ועיצוב מרשים.
לעומת BHD350 בהגדרה העליונה
הגדרת ThermoShield
* לעומת מייבש בסיסי
* * נבדק במעבדת פיליפס כשהפייה בהגדרה העליונה
* * * יונים מינרליים לאחר חשיפה ל-UV של 6 חודשים