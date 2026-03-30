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  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**
  • ייבוש מהיר ללא נזק**

הופסק

5000 Seriesמייבש שיער

BHD530/00

ייבוש מהיר ללא נזק**
טכנולוגיית ThermoShield מייצרת הגנה אולטימטיבית מנזקי חום, על ידי בקרה פעילה בטמפרטורת האוויר של המייבש ברמה המיטבית.
הצג את כל היתרונות

עם טכנולוגיית ThermoShield

ייבוש מהיר ללא נזק**

  • 2300W

  • טכנולוגיית ThermoShield

  • טיפול מינרלי ויוני מרובע

  • 3 הגדרות חימום ו-2 הגדרות מהירות

טכנולוגיית ThermoShield להגנה מעולה מפני חום

טכנולוגיית ThermoShield להגנה מעולה מפני חום

חיישן התחממות היתר ממטב את טמפרטורת האוויר ושולט בה. זה מגן על השיער מנזקי** התחממות יתר. חוויית ייבוש שיער בלי לחץ, עם טכנולוגיית ThermoShield.

ייבוש מהיר ב-20%*** עם זרימת אוויר חזקה של 2300 ואט

ייבוש מהיר ב-20%*** עם זרימת אוויר חזקה של 2300 ואט

זרימת אוויר חזקה יותר של 2300 ואט שמפחיתה 20%*** מזמן הייבוש ומגנה על השיער.

מנוע רב עוצמה שמייצר מהירות אוויר של עד 110 קמ"ש. ****

מנוע רב עוצמה שמייצר מהירות אוויר של עד 110 קמ"ש. ****

מנוע מייבש השיער בעל הביצועים הגבוהים פותח עבור השוק המקצועי. הוא מייצר מהירות אוויר של עד 110 קמ"ש**** ומאפשר ייבוש מהיר ועיצוב מרשים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת BHD350 בהגדרה העליונה

  2. הגדרת ThermoShield

  3. * לעומת מייבש בסיסי

  4. * * נבדק במעבדת פיליפס כשהפייה בהגדרה העליונה

  5. * * * יונים מינרליים לאחר חשיפה ל-UV של 6 חודשים