ייבוש מהיר תוך 3 דקות או פחות*

יבשו את השיער ממצב רטוב תוך דקות ספורות בלבד עם מייבש השיער המהיר והעוצמתי ביותר שלנו אי פעם. עם מהירות של עד 110,000 סיבובים בדקה, מנוע ה-DC החדשני ללא מברשת מפיק אוויר ייבוש יעיל במהירות של 228 קמ"ש, כדי שיום השיער המושלם שלכם יתחיל כמה שיותר מהר!