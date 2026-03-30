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  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
  • מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם

Hair Dryer 8000 Seriesמייבש שיער עם ThermoShield מתקדם

BHD839/10

מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם
הכירו את מייבש השיער של Philips מסדרה 8000. מייבש השיער היוני, המהיר והקומפקטי ביותר שלנו, המעוצב כדי להגן על השיער מפני נזקי חום. הודות לחיישני הטמפרטורה בטכנולוגיית ThermoShield מתקדמת, תוכלו ליהנות משיער חזק, מבריק ועשיר בלחות תוך זמן קצר.
הצג את כל היתרונות

מגן מפני נזקי חום לשיער עשיר בלחות

מייבש השיער המהיר ביותר שלנו אי פעם

  • חיישני ThermoShield מתקדמים

  • מנוע DC עוצמתי ללא מברשת

  • טכנולוגיית זרם אוויר כפול

  • מצב ‘עדין’ לטיפוח הקרקפת

ייבוש מהיר תוך 3 דקות או פחות*

ייבוש מהיר תוך 3 דקות או פחות*

יבשו את השיער ממצב רטוב תוך דקות ספורות בלבד עם מייבש השיער המהיר והעוצמתי ביותר שלנו אי פעם. עם מהירות של עד 110,000 סיבובים בדקה, מנוע ה-DC החדשני ללא מברשת מפיק אוויר ייבוש יעיל במהירות של 228 קמ"ש, כדי שיום השיער המושלם שלכם יתחיל כמה שיותר מהר!

הגנו על שיערכם מנזקי חום

הגנו על שיערכם מנזקי חום

הגנו על השיער שלכם מפני נזקי חום ושימרו על עד 100%** מהחוזק הטבעי שלו, הודות לטכנולוגיית ThermoShield מתקדמת. חיישני הטכנולוגיה מתוכננים לזהות את טמפרטורת הסביבה 200 פעמים בשנייה ולהתאים את חום הייבוש כדי לשמור על שיער מוגן וחזק. תחושת שיער בריא ושקט נפשי, ייבוש אחר ייבוש.

להגברת הברק והפחתת החשמל הסטטי

להגברת הברק והפחתת החשמל הסטטי

בואו ליהנות משיער חלק ומבריק בזכות הביצועים היציבים במיוחד של טכנולוגיית זרם האוויר הכפול, השואבת אוויר משני פתחים במקביל וממזגת אותם לזרם עוצמתי אחד של אוויר לייבוש. אך אל תסתפקו רק במילה שלנו לגבי התוצאות – 94% מהמשתמשים*** מעידים שהשיער מרגיש חלק לאחר השימוש במייבש השיער של Philips מסדרה 8000.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. נבדק על שיער אירופאי באורך 30 ס"מ, תוך שימוש בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר

  2. נבדק במצב Thermoshield לעומת ייבוש באוויר

  3. נבדק עם 31 משתמשים במצב ‘חם/קר’

  4. נבדק עם 31 משתמשים במצב ‘חם/קר’

  5. נבדק בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר

  6. נבדק במצב ‘חם/קר’, לעומת ייבוש באוויר

  7. ללא כבל ואביזרים

  8. לעומת Philips BHD530 עם 2300W, נבדק בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר