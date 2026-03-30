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אחריות לשנתיים
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BHD839/10
חיישני ThermoShield מתקדמים
מנוע DC עוצמתי ללא מברשת
טכנולוגיית זרם אוויר כפול
מצב ‘עדין’ לטיפוח הקרקפת
יבשו את השיער ממצב רטוב תוך דקות ספורות בלבד עם מייבש השיער המהיר והעוצמתי ביותר שלנו אי פעם. עם מהירות של עד 110,000 סיבובים בדקה, מנוע ה-DC החדשני ללא מברשת מפיק אוויר ייבוש יעיל במהירות של 228 קמ"ש, כדי שיום השיער המושלם שלכם יתחיל כמה שיותר מהר!
הגנו על השיער שלכם מפני נזקי חום ושימרו על עד 100%** מהחוזק הטבעי שלו, הודות לטכנולוגיית ThermoShield מתקדמת. חיישני הטכנולוגיה מתוכננים לזהות את טמפרטורת הסביבה 200 פעמים בשנייה ולהתאים את חום הייבוש כדי לשמור על שיער מוגן וחזק. תחושת שיער בריא ושקט נפשי, ייבוש אחר ייבוש.
בואו ליהנות משיער חלק ומבריק בזכות הביצועים היציבים במיוחד של טכנולוגיית זרם האוויר הכפול, השואבת אוויר משני פתחים במקביל וממזגת אותם לזרם עוצמתי אחד של אוויר לייבוש. אך אל תסתפקו רק במילה שלנו לגבי התוצאות – 94% מהמשתמשים*** מעידים שהשיער מרגיש חלק לאחר השימוש במייבש השיער של Philips מסדרה 8000.
נבדק על שיער אירופאי באורך 30 ס"מ, תוך שימוש בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר
נבדק במצב Thermoshield לעומת ייבוש באוויר
נבדק עם 31 משתמשים במצב ‘חם/קר’
נבדק עם 31 משתמשים במצב ‘חם/קר’
נבדק בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר
נבדק במצב ‘חם/קר’, לעומת ייבוש באוויר
ללא כבל ואביזרים
לעומת Philips BHD530 עם 2300W, נבדק בהגדרות החום והמהירות הגבוהות ביותר