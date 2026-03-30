מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
  • הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר

הופסק

Satinelle Advancedמסיר שיער רטוב ויבש

BRE605/00

הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר
מסיר השיער המהיר ביותר שלנו כולל פלטות קרמיות ייחודיות שמסתובבות במהירות גבוהה יותר מאי פעם ואוחזות בחוזקה שיער עדין וקצר. הוא מסופק עם ראש רחב במיוחד להסרת שיער שמכסה יותר עור בכל מעבר.
הצג את כל היתרונות

אוחז היטב גם את השערות העדינות ביותר

הסרת השיער המהירה ביותר שלנו, אפילו של השיער העדין ביותר

  • לרגליים ולגוף

  • דיסקים קרמיים להסרת השערות העדינות

  • עיצוב ידית בצורת S

  • ללא כבל, נטען

ראש להסרת שיער עשוי מחומר קרמי ייחודי המאפשר אחיזה טובה יותר

ראש להסרת שיער עשוי מחומר קרמי ייחודי המאפשר אחיזה טובה יותר

ראש האפילטור שלנו ייחודי: הוא עשוי ממשטח קרמי מחוספס שמסוגל לתלוש בעדינות אפילו את השיער הדק ביותר והזיפים הזעירים ביותר. מעכשיו עם דיסק מהיר מאי-פעם (2200 סל"ד) להסרת שיער במהירות הבזק.

ראש אפילטור רחב במיוחד

ראש אפילטור רחב במיוחד

ראש האפילטור רחב במיוחד ומכסה יותר שטח עור עם כל מעבר של המכשיר, להסרת שיער מהירה יותר.

מסיר השיער הראשון עם ידית בצורת S

הידית הארגונומית בצורת S נוחה להולכה ולשליטה מרבית ומאפשרת להגיע לכל נקודה בגוף בתנועות טבעיות ומדויקות.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים