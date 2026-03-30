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הופסק
BRE635/00
לרגליים, לגוף ולפנים
דיסקים קרמיים להסרת השערות העדינות
עיצוב ידית בצורת S
+5 אבזרים
ראש האפילטור שלנו ייחודי: הוא עשוי ממשטח קרמי מחוספס שמסוגל לתלוש בעדינות אפילו את השיער הדק ביותר והזיפים הזעירים ביותר. מעכשיו עם דיסק מהיר מאי-פעם (2200 סל"ד) להסרת שיער במהירות הבזק.
ראש האפילטור רחב במיוחד ומכסה יותר שטח עור עם כל מעבר של המכשיר, להסרת שיער מהירה יותר.
הידית הארגונומית בצורת S נוחה להולכה ולשליטה מרבית ומאפשרת להגיע לכל נקודה בגוף בתנועות טבעיות ומדויקות.