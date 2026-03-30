אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
BRI921/00
5 הגדרות ידניות לחוזק הקפה
שני אביזרים: גוף, פנים
האפליקציה Lumea IPL
שימוש עם כבל
+ טרימר עט (HP6388)
ניתן להתחיל בשלב הראשוני של 4 טיפולים בכל שבועיים — חצי מהכמות בכל מותג אחר. טיפול לשמירה על התוצאות פעם בחודש לאחר מכן.
אפשר לבחור מבין 5 הגדרות עוצמה לקבלת חוויה נוחה. חיישן גוון העור מונע טיפול באזורים בעור שהם כהים מדי לטיפול ב-IPL.
נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.
פרסים
הפחתת שיער חציוניות לאחר 12 טיפולים: 82% על הרגליים התחתונות
אם פועלים בהתאם ללוח הזמנים של הטיפול. מחושב לשימוש על רגליים תחתונות, מפשעה, בתי שחי ופנים. חיי המוצר של המנורה אינם מאריכים את האחריות הבינלאומית של פיליפס לשנתיים