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  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר
  • תוצאות נהדרות, ערך נהדר

Lumea IPL 7000 SeriesIPL מכשיר להסרת שיער

BRI921/00

1 פרס

תוצאות נהדרות, ערך נהדר
קבלת עור חלק ללא שיער בסדרת Lumea IPL 7000. הטיפולים עדינים ויעילים עם אביזרים לכל אזור בגוף.
הצג את כל היתרונות

תיהני מעור חלק ונעים למשך 12 חודשים*

תוצאות נהדרות, ערך נהדר

  • 5 הגדרות ידניות לחוזק הקפה

  • שני אביזרים: גוף, פנים

  • האפליקציה Lumea IPL

  • שימוש עם כבל

  • + טרימר עט (HP6388)

תוצאות מהירות עם טיפול פעם בשבועיים בלבד.

תוצאות מהירות עם טיפול פעם בשבועיים בלבד.

ניתן להתחיל בשלב הראשוני של 4 טיפולים בכל שבועיים — חצי מהכמות בכל מותג אחר. טיפול לשמירה על התוצאות פעם בחודש לאחר מכן.

חיישן גוון עור ו-5 הגדרות עוצמה

חיישן גוון עור ו-5 הגדרות עוצמה

אפשר לבחור מבין 5 הגדרות עוצמה לקבלת חוויה נוחה. חיישן גוון העור מונע טיפול באזורים בעור שהם כהים מדי לטיפול ב-IPL.

כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. הפחתת שיער חציוניות לאחר 12 טיפולים: 82% על הרגליים התחתונות

  2. אם פועלים בהתאם ללוח הזמנים של הטיפול. מחושב לשימוש על רגליים תחתונות, מפשעה, בתי שחי ופנים. חיי המוצר של המנורה אינם מאריכים את האחריות הבינלאומית של פיליפס לשנתיים