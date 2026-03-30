אם פועלים בהתאם ללוח הזמנים של הטיפול. מחושב לשימוש על רגליים תחתונות, מפשעה, בתי שחי ופנים. חיי המוצר של המנורה אינם מאריכים את האחריות הבינלאומית של פיליפס לשנתיים