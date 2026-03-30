אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BRI945/00
חיישן SmartSkin
שני אביזרים חכמים: גוף, פנים
האפליקציה Lumea IPL
שימוש עם כבל
ניתן להתחיל בשלב הראשוני של 4 טיפולים בכל שבועיים — חצי מהכמות בכל מותג אחר. טיפול לשמירה על התוצאות פעם בחודש לאחר מכן.
לסדרת Lumea 8000 יש חמש הגדרות תאורה הניתנות לכוונון בקלות. חיישן SmartSkin שלנו קורא את גוון העור ומסייע למצוא את ההגדרה הנוחה ביותר. אביזרים חכמים מתאימים את הטיפול לכל אזור בגוף.
נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.
פרסים
החל מלאחר 3 טיפולים. הפחתת שיער לאחר 18 חודשים: 86% ברגליים התחתונות, 70% במפשעה, 67% בבתי השחי
אם פועלים בהתאם ללוח הזמנים של הטיפול. מחושב לשימוש על רגליים תחתונות, מפשעה, בתי שחי ופנים. חיי המוצר של המנורה אינם מאריכים את האחריות הבינלאומית של פיליפס לשנתיים