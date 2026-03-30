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  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ
  • מותאם לך אישית עם SenseIQ

Lumea IPL 8000 Seriesמכשיר להסרת שיער IPL עם SenseIQ

BRI945/00

1 פרס

מותאם לך אישית עם SenseIQ
תיהני מטיפול מהיר ומותאם אישית עם סדרת Lumea IPL 8000. טכנולוגיית SenseIQ עם אביזרים חכמים ואפליקציית Lumea IPL לעור חלק לאורך זמן.
הצג את כל היתרונות

תיהני מעור חלק ונעים למשך 18 חודשים*

מותאם לך אישית עם SenseIQ

  • חיישן SmartSkin

  • שני אביזרים חכמים: גוף, פנים

  • האפליקציה Lumea IPL

  • שימוש עם כבל

תוצאות מהירות עם טיפול פעם בשבועיים בלבד.

תוצאות מהירות עם טיפול פעם בשבועיים בלבד.

ניתן להתחיל בשלב הראשוני של 4 טיפולים בכל שבועיים — חצי מהכמות בכל מותג אחר. טיפול לשמירה על התוצאות פעם בחודש לאחר מכן.

עדין ונוח עם SenseIQ

עדין ונוח עם SenseIQ

לסדרת Lumea 8000 יש חמש הגדרות תאורה הניתנות לכוונון בקלות. חיישן SmartSkin שלנו קורא את גוון העור ומסייע למצוא את ההגדרה הנוחה ביותר. אביזרים חכמים מתאימים את הטיפול לכל אזור בגוף.

כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. החל מלאחר 3 טיפולים. הפחתת שיער לאחר 18 חודשים: 86% ברגליים התחתונות, 70% במפשעה, 67% בבתי השחי

  2. אם פועלים בהתאם ללוח הזמנים של הטיפול. מחושב לשימוש על רגליים תחתונות, מפשעה, בתי שחי ופנים. חיי המוצר של המנורה אינם מאריכים את האחריות הבינלאומית של פיליפס לשנתיים