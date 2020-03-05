ראש מולטי-פלקס עם פאנל כפול – פחות שערות שחומקות

תוך העברת מכונת הגילוח על הגוף, ראש המולטי-פלקס עם הפאנלים הצפים והצוואר הגמיש נע יחד איתך כדי לשמור על מגע מיטבי עם העור. הפאנלים הכפולים מבטיחים שפחות שערות יחמקו מהלהבים.