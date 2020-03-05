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הופסק
BRL160/00
גילוח קרוב ומושלם
תיהני מגילוח מושלם צמוד ונעים של הרגליים והגוף. מערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו מעניקה לך עור משי חלק ללא גירוי. SatinShave Prestige - כל כך נוח שתוכלי לגלח בכל יום, כה צמוד שלא תזדקקי לכך.
מכונת גילוח עם פאנל כפול
מערכת גילוח מתקדמת
טעינה של 1 שעה + טעינה מהירה
+3 אבזרים
הלהבים הגמישים והקמורים יעילים ב-75% יותר מהלהבים המקובלים במכונות גילוח לנשים*. מתחת לפאנל המגן, הם נעים על פני קימורי הגוף ומעניקים גילוח יעיל מאי-פעם.
תוך העברת מכונת הגילוח על הגוף, ראש המולטי-פלקס עם הפאנלים הצפים והצוואר הגמיש נע יחד איתך כדי לשמור על מגע מיטבי עם העור. הפאנלים הכפולים מבטיחים שפחות שערות יחמקו מהלהבים.
רפידות הנוחות למגע רך בשני צידי ראש הגילוח מרככים את מעבר המכשיר ונותנים תחושת עור עדינה, בייחוד באזורים קמורים.