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הופסק

SatinShave Prestigeמכונת גילוח חשמלית לשימוש על עור רטוב ויבש

BRL160/00

גילוח קרוב ומושלם

תיהני מגילוח מושלם צמוד ונעים של הרגליים והגוף. מערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו מעניקה לך עור משי חלק ללא גירוי. SatinShave Prestige - כל כך נוח שתוכלי לגלח בכל יום, כה צמוד שלא תזדקקי לכך.

הצג את כל היתרונות

ממערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו

גילוח קרוב ומושלם

  • מכונת גילוח עם פאנל כפול

  • מערכת גילוח מתקדמת

  • טעינה של 1 שעה + טעינה מהירה

  • +3 אבזרים

ממערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו, לגילוח יעיל מאי פעם

ממערכת הגילוח המתקדמת ביותר שלנו, לגילוח יעיל מאי פעם

הלהבים הגמישים והקמורים יעילים ב-75% יותר מהלהבים המקובלים במכונות גילוח לנשים*. מתחת לפאנל המגן, הם נעים על פני קימורי הגוף ומעניקים גילוח יעיל מאי-פעם.

ראש מולטי-פלקס עם פאנל כפול – פחות שערות שחומקות

ראש מולטי-פלקס עם פאנל כפול – פחות שערות שחומקות

תוך העברת מכונת הגילוח על הגוף, ראש המולטי-פלקס עם הפאנלים הצפים והצוואר הגמיש נע יחד איתך כדי לשמור על מגע מיטבי עם העור. הפאנלים הכפולים מבטיחים שפחות שערות יחמקו מהלהבים.

רפידות נוחות למגע רך ותחושת עור סופר-רכה

רפידות נוחות למגע רך ותחושת עור סופר-רכה

רפידות הנוחות למגע רך בשני צידי ראש הגילוח מרככים את מעבר המכשיר ונותנים תחושת עור עדינה, בייחוד באזורים קמורים.

מפרט טכני

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