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  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה

תושבת הרכבה של הלקוח

BS4B1927B/00

מקסם את שטח שולחן העבודה

מקסם את שטח השולחן ואבטח את לקוחות ה-PC לצג ה-SmartErgoBase של Philips באמצעות המעמד להרכבת לקוחות. פתרון רב-תכליתי פשוט זה מאפשר לך ליצור סידור בדומה למכשיר משולב לצורכי פרודוקטיביות מרבית.

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מקסם את שטח שולחן העבודה

  • ל-SmartErgoBase של פיליפס

תבנית הרכבה VESA אוניברסלית 100 מ"מ

חורי ההרכבה VESA בתקן התעשייה מבטיחים תאימות בהרכבה עם מרבית המחשבים האישיים בעלי גורם הצורה הקטן והתקני הלקוח דקים.

פתרון פשוט דמוי מכשיר משולב

תושבת פשוטה זו להרכבת התקני לקוח מספקת פתרון פשוט במחיר זול, כדי לארגן מחשב שולחני בעל גורם צורה של מכשיר משולב ללא אי הסדר האופייני ותוך ניצול יעיל של סביבות מוגבלות במקום.

קל להתקנה ולשימוש

התושבת להרכבת התקני לקוח מתאימה בצורה מדויקת לצג המסחרי עטור הפרסים SmartErgoBase של Philips ומאפשרת חיבור קל ופשוט של התקני לקוח דקים למחשב האישי.

מפרט טכני

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