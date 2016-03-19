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BS6B2234B/00
מקסם את שטח שולחן העבודה
מקסם את שטח השולחן ואבטח את לקוחות ה-PC לצג ה-SmartErgoBase של Philips באמצעות המעמד להרכבת לקוחות. פתרון רב-תכליתי פשוט זה מאפשר לך ליצור סידור בדומה למכשיר משולב לצורכי פרודוקטיביות מרבית.
ל-SmartErgoBase של פיליפס
התושבת להרכבת התקני לקוח מתאימה בצורה מדויקת לצג המסחרי עטור הפרסים SmartErgoBase של Philips ומאפשרת חיבור קל ופשוט של התקני לקוח דקים למחשב האישי.
העיצוב החכם של תושבת ההרכבה להתקני לקוח מאפשר כוונונים ארגונומיים מלאים (גובה, סיבוב, הטיה) בצג ה-SmartErgoBase של Philips
חורי ההרכבה VESA בתקן התעשייה מבטיחים תאימות בהרכבה עם מרבית המחשבים האישיים בעלי גורם הצורה הקטן והתקני הלקוח דקים.