מקסם את שטח שולחן העבודה

מקסם את שטח השולחן ואבטח את לקוחות ה-PC לצג ה-SmartErgoBase של Philips באמצעות המעמד להרכבת לקוחות. פתרון רב-תכליתי פשוט זה מאפשר לך ליצור סידור בדומה למכשיר משולב לצורכי פרודוקטיביות מרבית.