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  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה
  • מקסם את שטח שולחן העבודה

תושבת הרכבה של הלקוח

BS6B2234B/00

מקסם את שטח שולחן העבודה

מקסם את שטח השולחן ואבטח את לקוחות ה-PC לצג ה-SmartErgoBase של Philips באמצעות המעמד להרכבת לקוחות. פתרון רב-תכליתי פשוט זה מאפשר לך ליצור סידור בדומה למכשיר משולב לצורכי פרודוקטיביות מרבית.

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מקסם את שטח שולחן העבודה

  • ל-SmartErgoBase של פיליפס

קל להתקנה ולשימוש

התושבת להרכבת התקני לקוח מתאימה בצורה מדויקת לצג המסחרי עטור הפרסים SmartErgoBase של Philips ומאפשרת חיבור קל ופשוט של התקני לקוח דקים למחשב האישי.

כוונון ארגונומי מלא

העיצוב החכם של תושבת ההרכבה להתקני לקוח מאפשר כוונונים ארגונומיים מלאים (גובה, סיבוב, הטיה) בצג ה-SmartErgoBase של Philips

תבנית הרכבה VESA אוניברסלית 100 מ"מ

חורי ההרכבה VESA בתקן התעשייה מבטיחים תאימות בהרכבה עם מרבית המחשבים האישיים בעלי גורם הצורה הקטן והתקני הלקוח דקים.

מפרט טכני

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