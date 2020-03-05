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הופסק

VisaPureמכשיר קטן לניקוי הפנים

BSC111/06

ניקוי טוב פי 6

המכשיר הקטן לניקוי הפנים הוא קומפקטי, קל לשימוש ומושלם לטיפוח העור היומיומי. בכל מקום שבו את נמצאת.

הצג את כל היתרונות

מוכן תוך דקה אחת*

ניקוי טוב פי 6

  • טכנולוגיית סיבוב

  • ניקוי

  • ראש מברשת ניקוי

  • מצב עוצמה אחד

טכנולוגיה סיבובית לניקוי יעיל

טכנולוגיה סיבובית לניקוי יעיל

התנועה הסיבובית מסירה במהירות ובעדינות את כל הלכלוך ע"י הברשה ומנקה את העור יותר לעומק.

ניקוי טוב פי 6 מניקוי ידני*. מוכן בדקה אחת בלבד!

ניקוי טוב פי 6 מניקוי ידני*. מוכן בדקה אחת בלבד!

הודות לטכנולוגיית הסיבוב ו-17,000 הזיפים הרכים כמשי במברשת הניקוי הרגילה, תוצאות הניקוי טובות פי 6 והעור נותר רך וקורן.

ניקוי יסודי במגע עדין בעור

ניקוי יסודי במגע עדין בעור

המכשיר הקטן לניקוי הפנים VisaPure מציע ניקוי יסודי במגע עדין בעור. הודות לזיפים הרכים, הדקיקים והצפופים, הוא מבטיח מעבר חלק על העור וניקוי יסודי תוך נוחות מוחלטת לעור. המכשיר הקטן כה עדין עד שאפשר להשתמש בו פעמיים ביום.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בהשוואה לניקוי ידני. הנתונים מתועדים.