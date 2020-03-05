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הופסק
BSC111/06
ניקוי טוב פי 6
המכשיר הקטן לניקוי הפנים הוא קומפקטי, קל לשימוש ומושלם לטיפוח העור היומיומי. בכל מקום שבו את נמצאת.
טכנולוגיית סיבוב
ניקוי
ראש מברשת ניקוי
מצב עוצמה אחד
התנועה הסיבובית מסירה במהירות ובעדינות את כל הלכלוך ע"י הברשה ומנקה את העור יותר לעומק.
הודות לטכנולוגיית הסיבוב ו-17,000 הזיפים הרכים כמשי במברשת הניקוי הרגילה, תוצאות הניקוי טובות פי 6 והעור נותר רך וקורן.
המכשיר הקטן לניקוי הפנים VisaPure מציע ניקוי יסודי במגע עדין בעור. הודות לזיפים הרכים, הדקיקים והצפופים, הוא מבטיח מעבר חלק על העור וניקוי יסודי תוך נוחות מוחלטת לעור. המכשיר הקטן כה עדין עד שאפשר להשתמש בו פעמיים ביום.
בהשוואה לניקוי ידני. הנתונים מתועדים.