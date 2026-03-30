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  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
  • גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט

Beardtrimmer series 3000מעצב זקן

BT3233/15

גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט
This trimmer with the innovative Lift & Trim system lifts and captures more lowlying hairs for efficient, even trimming results. This way you will easily achieve the 3-day stubble, short beard or long beard look you want.
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להבים בעלי השחזה עצמית

גימור מהיר ומדויק לעיצוב פשוט

  • רמת דיוק 0.5 מ"מ

  • להבים בעלי השחזה עצמית

  • 60 דקות שימוש אלחוטי לאחר שעת טעינה אחת

  • מערכת Lift & Trim

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

מושלם לזיפים, מעצב הזקן של פיליפס מצויד במערכת Lift & Trim החדשה שלנו: מסרק שמרים את השערות ומוביל אותן אל הלהבים לקבלת קיצוץ אחיד.

קיצוץ מושלם ומוגן

קיצוץ מושלם ומוגן

להבי הפלדה משחיזים את עצמם ונותרים חדים ויעילים כמו בשימוש הראשון, כדי לספק בכל פעם קיצוץ מושלם ועם זאת מוגן.

להבים ידידותיים לעור לקבלת עור חלק

להבים ידידותיים לעור לקבלת עור חלק

ללהבים יש קצוות מעוגלים שתוכננו למנוע גירוד וגירוי עבור מגע חלק יותר עם העור.

מפרט טכני

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