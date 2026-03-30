קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

מושלם לזיפים, מעצב הזקן של פיליפס מצויד במערכת Lift & Trim החדשה שלנו: מסרק שמרים את השערות ומוביל אותן אל הלהבים לקבלת קיצוץ אחיד.