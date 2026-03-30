אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BT3233/15
רמת דיוק 0.5 מ"מ
להבים בעלי השחזה עצמית
60 דקות שימוש אלחוטי לאחר שעת טעינה אחת
מערכת Lift & Trim
מושלם לזיפים, מעצב הזקן של פיליפס מצויד במערכת Lift & Trim החדשה שלנו: מסרק שמרים את השערות ומוביל אותן אל הלהבים לקבלת קיצוץ אחיד.
להבי הפלדה משחיזים את עצמם ונותרים חדים ויעילים כמו בשימוש הראשון, כדי לספק בכל פעם קיצוץ מושלם ועם זאת מוגן.
ללהבים יש קצוות מעוגלים שתוכננו למנוע גירוד וגירוי עבור מגע חלק יותר עם העור.