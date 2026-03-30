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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BT3620/15
להבים עם קצוות מעוגלים
40 הגדרות אורך מובנות
צעדים מדויקים של 0.5 מ"מ
100% עמיד למים
עד 70 דקות זמן פעולה
להבים בעלי השחזה עצמית עם קצוות מעוגלים מעוצבים להיות עדינים על העור לחוויית קיצוץ נוחה יותר, ונשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.
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