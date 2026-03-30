מעוצב לטיפוח נוח ויעיל

להבים בעלי השחזה עצמית עם קצוות מעוגלים מעוצבים להיות עדינים על העור לחוויית קיצוץ נוחה יותר, ונשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.