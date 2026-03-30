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  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק

Beard Trimmer 3000 Seriesטיפוח זקן עם להבים עם קצוות מעוגלים

BT3620/15

קיצוץ מהיר ומדויק
מהירות ונוחות בכל שימוש. הקצוות המעוגלים מציעים קיצוץ עדין, בעוד שהלהבים בעלי ההשחזה העצמית מזרזים את הקיצוץ באמצעות מניעת מעברים חוזרים. בנוסף, עם 40 הגדרות אורך, תקבל בדיוק את הדיוק שאתה רוצה.
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לתוצאות אחידות ועדינות

קיצוץ מהיר ומדויק

  • להבים עם קצוות מעוגלים

  • 40 הגדרות אורך מובנות

  • צעדים מדויקים של 0.5 מ"מ

  • ‎100% עמיד למים

  • עד 70 דקות זמן פעולה

מעוצב לטיפוח נוח ויעיל

מעוצב לטיפוח נוח ויעיל

להבים בעלי השחזה עצמית עם קצוות מעוגלים מעוצבים להיות עדינים על העור לחוויית קיצוץ נוחה יותר, ונשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.

קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה 