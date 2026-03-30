דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.