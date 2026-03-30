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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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BT3660/15
להבי מתכת מלאה
40 הגדרות אורך מובנות
צעדים מדויקים של 0.5 מ"מ
100% עמיד למים
עד 80 דקות זמן פעולה
להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.
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