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  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק
  • קיצוץ מהיר ומדויק

Beard Trimmer 3000 Seriesטיפוח זקן עם להבי מתכת מלאה

BT3660/15

קיצוץ מהיר ומדויק
קיצוץ מהיר ומדויק. להבי המתכת עם ההשחזה העצמית מספקים עוצמה נוספת עבור דיוק מקסימלי בזמן הקיצוץ. בנוסף, עם 40 הגדרות אורך, תקבל בדיוק את הדיוק שאתה רוצה.
הצג את כל היתרונות

לקווים אחידים ונקיים

קיצוץ מהיר ומדויק

  • להבי מתכת מלאה

  • 40 הגדרות אורך מובנות

  • צעדים מדויקים של 0.5 מ"מ

  • ‎100% עמיד למים

  • עד 80 דקות זמן פעולה

דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.5 מ"מ, ועוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.

קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

קיצוץ יעיל ואחיד עבור המראה האידאלי

מסרקי Lift & Trim המתקדמים מרימים שיערות לכיוון הלהב ולוכדים שיערות בכל מעבר לקבלת קיצוץ יעיל ואחיד.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה 