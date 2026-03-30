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  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
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  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
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  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד
  • מעבר אחד, קיצוץ אחיד

הופסק

Beardtrimmer series 5000מעצב זקן

BT5502/15

מעבר אחד, קיצוץ אחיד
הקיצוץ האחיד והמדויק שאתה רוצה בעת יצירת מראה של זיפים בני 3 ימים, זקן קצר או זקן ארוך. מערכת Lift & Trim PRO החדשנית שלנו מרימה את השיער לרמת הלהבים בעלי השחזה כפולה לקבלת קיצוץ אחיד במעבר אחד.
הצג את כל היתרונות

דיוק כפול עם מערכת Lift & Trim PRO

מעבר אחד, קיצוץ אחיד

  • הגדרות דיוק - 0.2 מ"מ

  • להבי מתכת עם השחזה עצמית

  • עד 90 דקות זמן שימוש לכל שעת טעינה

  • מערכת Lift & Trim PRO

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

לזיפים אין סיכוי. מערכת Lift&Trim Pro לוכדת את כל השערות הצמודות ומרימה אותן לכיוון הלהבים כדי להשיג חיתוך מדויק, אבל היא אידאלית גם לזקנים ארוכים.

אין צורך בתחזוקה בזכות להבים בעלי השחזה עצמית

אין צורך בתחזוקה בזכות להבים בעלי השחזה עצמית

מתאים לשיער עבה ביותר, הלהבים בעלי ההשחזה הכפולה מבטיחים קיצוץ מעולה וקצוות מדויקים בכל פעם. אין צורך בשמן או בהחלפת להבים.

מתכווננת להגדרות אורך שונות

מתכווננת להגדרות אורך שונות

קצץ בדיוק לאורך שאתה רוצה. סובב את החוגה לאחת מ-40 הגדרות האורך בין 0.4 ל-10 מ"מ במרווחי דיוק של 0.2 מ"מ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת הדור הקודם מבית פיליפס