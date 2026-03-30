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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
BT5502/15
הגדרות דיוק - 0.2 מ"מ
להבי מתכת עם השחזה עצמית
עד 90 דקות זמן שימוש לכל שעת טעינה
מערכת Lift & Trim PRO
לזיפים אין סיכוי. מערכת Lift&Trim Pro לוכדת את כל השערות הצמודות ומרימה אותן לכיוון הלהבים כדי להשיג חיתוך מדויק, אבל היא אידאלית גם לזקנים ארוכים.
מתאים לשיער עבה ביותר, הלהבים בעלי ההשחזה הכפולה מבטיחים קיצוץ מעולה וקצוות מדויקים בכל פעם. אין צורך בשמן או בהחלפת להבים.
קצץ בדיוק לאורך שאתה רוצה. סובב את החוגה לאחת מ-40 הגדרות האורך בין 0.4 ל-10 מ"מ במרווחי דיוק של 0.2 מ"מ.
לעומת הדור הקודם מבית פיליפס