קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

לזיפים אין סיכוי. מערכת Lift&Trim Pro לוכדת את כל השערות הצמודות ומרימה אותן לכיוון הלהבים כדי להשיג חיתוך מדויק, אבל היא אידאלית גם לזקנים ארוכים.