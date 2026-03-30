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הופסק

Beardtrimmer series 5000מעצב זקן

BT5522/15

דיוק מתקדם
מעצב הזקן Norelco מסדרה 5500 של פיליפס הוא מעצב זקן וזיפים מובחר שגם גוזר שיער, ומאפשר עיצוב שווה מכל זווית, ב-40 אורכים מתכווננים. להבי פלדה DualCut וזמן הפעלה של 120 דקות על סוללת ליתיום-יון.
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שליטה אולטימטיבית בזקן ובשיער

דיוק מתקדם

  • הגדרות דיוק - 0.2 מ"מ

  • להבי מתכת עם השחזה עצמית

  • 120 דקות שימוש אלחוטי לאחר שעת טעינה

  • מערכת Lift & Trim PRO

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

קיצוץ אחיד שלא פוסח גם על שערות צמודות.

לזיפים אין סיכוי. מערכת Lift&Trim Pro לוכדת את כל השערות הצמודות ומרימה אותן לכיוון הלהבים כדי להשיג חיתוך מדויק, אבל היא אידאלית גם לזקנים ארוכים.

אין צורך בתחזוקה בזכות להבים בעלי השחזה עצמית

אין צורך בתחזוקה בזכות להבים בעלי השחזה עצמית

מתאים לשיער עבה ביותר, הלהבים בעלי ההשחזה הכפולה מבטיחים קיצוץ מעולה וקצוות מדויקים בכל פעם. אין צורך בשמן או בהחלפת להבים.

מתכווננת להגדרות אורך שונות

קצץ בדיוק לאורך שאתה רוצה. סובב את החוגה לאחת מ-40 הגדרות האורך בין 0.4 ל-10 מ"מ במרווחי דיוק של 0.2 מ"מ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לעומת הדור הקודם מבית פיליפס