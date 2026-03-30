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BT5775/15
להבי מתכת מלאה
צעדים מדויקים של 0.2 מ"מ
טכנולוגיית BeardSense
אוסף שיער
עד 100 דקות זמן פעולה
להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.
חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.2 מ"מ, העוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.
אוסף השיער החדשני שלנו לוכד ביעילות 80% מהשערות שנקצצו*, ומפחית את הטרחה בזמן הקיצוץ.
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