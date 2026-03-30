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  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
  • דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי

Beard Trimmer 5000 Seriesעיצוב זקן עם אוסף שיער

BT5775/15

דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי
קבל דיוק מלא, ללא מאמץ. עם להבי מתכת עם השחזה עצמית ואוסף שיערות חדשני, הקוצץ שלנו מחדד ומפשט את חוויית הטיפוח. בנוסף, טכנולוגיית BeardSense מגבירה את ההספקה בדיוק בזמן הנכון.
הצג את כל היתרונות

לזקן מדויק עם פחות בלאגן

דיוק מקסימלי עם מאמץ מינימלי

  • להבי מתכת מלאה

  • צעדים מדויקים של 0.2 מ"מ

  • טכנולוגיית BeardSense

  • אוסף שיער

  • עד 100 דקות זמן פעולה

דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

דיוק מרבי וביצועים לאורך זמן

להבי מתכת עם השחזה עצמית מעניקים חוזק נוסף לדיוק מרבי בעת הקיצוץ, נשארים חדים כמו ביום הראשון ללא צורך בשמן ללהב. להבי אל-חלד מקלים גם על הניקוי.

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

עצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת

חוגת הדיוק של הקוצץ כוללת 40 הגדרות אורך בשלבים של 0.2 מ"מ, העוזרת לך לעצב את הזקן ברמת הדיוק הנדרשת.

מתוכנן ללכוד שיער בזמן הקיצוץ

מתוכנן ללכוד שיער בזמן הקיצוץ

אוסף השיער החדשני שלנו לוכד ביעילות 80% מהשערות שנקצצו*, ומפחית את הטרחה בזמן הקיצוץ.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה 