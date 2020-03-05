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הופסק
BT7520/15
מעצב זקן עם מערכת השואבת שאריות זיפים לפחות לכלוך
קצוץ את הזקן, השפם והפאות שלך ושמור עליהם מסודרים. מעצב הזקן החדש של פיליפס עם מערכת השואבת שאריות זיפים כולל מערכת משופרת בעלת ביצועים גבוהים עם זרימת האוויר חזקה ב-50%*. היא לוכדת את השיער בצורה יעילה ומעניקה לך עיצוב ללא לכלוך.
רמת דיוק 0.5 מ"מ
להבי מתכת עם השחזה עצמית
עד 100 דקות שימוש אלחוטי / שעת טעינה
מערכת שאיבה איכותית, לתוצאות ברמה גבוהה
מערכת השאיבה האיכותית של מעצב הזקן 7000 של פיליפס, מספקת זרימת אויר משופרת וחזקה יותר ב-50%* לתפיסת עד 95% מהשיער הקצוץ**, ומעניק לך קיצוץ ללא לכלוך.
לזיפים אין סיכוי. מערכת Lift&Trim Pro לוכדת את כל השערות הצמודות ומרימה אותן לכיוון הלהבים כדי להשיג חיתוך מדויק, אבל היא אידאלית גם לזקנים ארוכים.
מתאים לשיער עבה ביותר, הלהבים בעלי ההשחזה הכפולה מבטיחים קיצוץ מעולה וקצוות מדויקים בכל פעם. אין צורך בשמן או בהחלפת להבים.
לעומת הדור הקודם מבית פיליפס
נבדק בתנאי מעבדה על פאות