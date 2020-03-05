מעצב זקן עם מערכת השואבת שאריות זיפים לפחות לכלוך

קצוץ את הזקן, השפם והפאות שלך ושמור עליהם מסודרים. מעצב הזקן החדש של פיליפס עם מערכת השואבת שאריות זיפים כולל מערכת משופרת בעלת ביצועים גבוהים עם זרימת האוויר חזקה ב-50%*. היא לוכדת את השיער בצורה יעילה ומעניקה לך עיצוב ללא לכלוך.