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  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
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  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
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  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
  • דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם

הופסק

Beard trimmer 9000 Prestigeמעצב זקן

BT9810/15

דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם
BT9000 Prestige של פיליפס מייצר דיוק שאין שני לו, בזכות מסרק המתכת המובנה שמקנה תוצאות קיצוץ עקביות, בלי קשר ללחץ המופעל.
הצג את כל היתרונות

המעולים של פיליפס

דיוק פלדה מרבי לזקן מושלם

  • טכנולוגיית SteelPrecision

  • חיישן BeardAdapt

  • מחוון רמת סוללה בעל 3 דרגות

דיוק מרבי ותוצאות אחידות

דיוק מרבי ותוצאות אחידות

מעצב הזקן 9000 Prestige של פיליפס מצויד בטכנולוגיית SteelPrecision החדשה הבנויה ממסרק מתכת משולב ומסכין חזק. מערכת זו לא מתכופפת כמו מסרק פלסטיק, לא חשוב מה מידת הלחץ, כדי להבטיח תוצאות קיצוץ אחידות ומדויקות ביותר*.

מחליק על העור ויוצר קיצוץ חלק

מחליק על העור ויוצר קיצוץ חלק

התוצאות הטובות ביותר בכל קיצוץ. קוצץ הזקן לגברים נצמד תמיד לקווי המתאר של הפנים ויש לו ציפוי למניעת חיכוך, שמאפשר לו להחליק בנוחות ובלי מאמץ על פני העור.

להבים חדים ממתכת שחותכים בדיוק בלי לתלוש

להבים חדים ממתכת שחותכים בדיוק בלי לתלוש

להבי המתכת תמיד נשארים חדים, באמצעות המבנה ההנדסי המיוחד של הלהבים, מעצב הזקן 9000 Prestige קוצץ גם את השיער העבה ביותר ללא משיכה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. על בסיס בדיקת האחידות האובייקטיבית עם תצלומי תקריב ברמת המחיר שלו, שביצעה סוכנות צד שלישי