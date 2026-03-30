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הופסק
BT9810/15
טכנולוגיית SteelPrecision
חיישן BeardAdapt
מחוון רמת סוללה בעל 3 דרגות
מעצב הזקן 9000 Prestige של פיליפס מצויד בטכנולוגיית SteelPrecision החדשה הבנויה ממסרק מתכת משולב ומסכין חזק. מערכת זו לא מתכופפת כמו מסרק פלסטיק, לא חשוב מה מידת הלחץ, כדי להבטיח תוצאות קיצוץ אחידות ומדויקות ביותר*.
התוצאות הטובות ביותר בכל קיצוץ. קוצץ הזקן לגברים נצמד תמיד לקווי המתאר של הפנים ויש לו ציפוי למניעת חיכוך, שמאפשר לו להחליק בנוחות ובלי מאמץ על פני העור.
להבי המתכת תמיד נשארים חדים, באמצעות המבנה ההנדסי המיוחד של הלהבים, מעצב הזקן 9000 Prestige קוצץ גם את השיער העבה ביותר ללא משיכה.
על בסיס בדיקת האחידות האובייקטיבית עם תצלומי תקריב ברמת המחיר שלו, שביצעה סוכנות צד שלישי