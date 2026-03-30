דיוק מרבי ותוצאות אחידות

מעצב הזקן 9000 Prestige של פיליפס מצויד בטכנולוגיית SteelPrecision החדשה הבנויה ממסרק מתכת משולב ומסכין חזק. מערכת זו לא מתכופפת כמו מסרק פלסטיק, לא חשוב מה מידת הלחץ, כדי להבטיח תוצאות קיצוץ אחידות ומדויקות ביותר*.