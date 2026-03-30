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  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
  • MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות

הופסק

MiniVacשואב אבק ידני

FC6142/01

MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות
תיהנו מתוצאות ניקוי משופרות עם MiniVac - שואב האבק הידני והעוצמתי לשימוש יבש ורטוב בהספק 4.8 וואט של פיליפס. שואב בנוחות גם נוזלים שנשפכו וגם לכלוך יבש בעזרת המערכת לניקוי יבש ורטוב. העיצוב האווירודינמי של הפייה משפר את איסוף האבק.
הצג את כל היתרונות

מערכת לניקוי יבש ורטוב ופייה אווירודינמית

MiniVac חזק לתוצאות ניקוי משופרות

  • סוללה 4.8 וולט

  • שואב אבק ציקלוני ללא שקית

  • אביזר מברשת לניקוי משטחים, חריצים ומגב

  • לשימוש רטוב ויבש

בסיס טעינה דק (להתקנה על הקיר או להנחה על השולחן)

בסיס טעינה דק (להתקנה על הקיר או להנחה על השולחן)

כאשר הוא לא בשימוש, תוכלו להניח את ה-Mini Vac של פיליפס על בסיס הטעינה שלו, כשהוא מותקן על הקיר או מונח על השולחן. כך תבטיחו שה-Mini Vac טעון מוכן תמיד לפעולה.

זרימת אוויר ציקלונית דו-שלבית, ללא צורך בשקית, מבטיחה סינון אופטימלי

זרימת אוויר ציקלונית דו-שלבית, ללא צורך בשקית, מבטיחה סינון אופטימלי

זרימת האוויר הציקלונית יוצרת כוח יניקה חזק, ומבטיחה ביצועי שאיבה מעולים לזמן ארוך. היא גם שומרת שהלכלוך יישאר בתוך מכל האיסוף. מערכת סינון דו-שלבית מבטיחה שמרגע כניסתו, הלכלוך לא יוכל לצאת שוב החוצה. המסנן הראשון חוסם את רוב הלכלוך, ואילו המסנן השני לוכד את חלקיקי האבק העדינים יותר.

פייה בעלת עיצוב אווירודינמי לאיסוף יעיל יותר של האבק

העיצוב האווירודינמי של הפייה ב-MiniVac של פיליפס, מאפשר איסוף יעיל של אבק, אפילו הדק ביותר. הצורה הארגונומית של הפייה מסייעת לכם לנקות אפילו במקומות שנראים כלא נגישים.

מפרט טכני

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