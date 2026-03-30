בסיס טעינה דק (להתקנה על הקיר או להנחה על השולחן)

כאשר הוא לא בשימוש, תוכלו להניח את ה-Mini Vac של פיליפס על בסיס הטעינה שלו, כשהוא מותקן על הקיר או מונח על השולחן. כך תבטיחו שה-Mini Vac טעון מוכן תמיד לפעולה.