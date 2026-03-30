אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
FC6142/01
סוללה 4.8 וולט
שואב אבק ציקלוני ללא שקית
אביזר מברשת לניקוי משטחים, חריצים ומגב
לשימוש רטוב ויבש
כאשר הוא לא בשימוש, תוכלו להניח את ה-Mini Vac של פיליפס על בסיס הטעינה שלו, כשהוא מותקן על הקיר או מונח על השולחן. כך תבטיחו שה-Mini Vac טעון מוכן תמיד לפעולה.
זרימת האוויר הציקלונית יוצרת כוח יניקה חזק, ומבטיחה ביצועי שאיבה מעולים לזמן ארוך. היא גם שומרת שהלכלוך יישאר בתוך מכל האיסוף. מערכת סינון דו-שלבית מבטיחה שמרגע כניסתו, הלכלוך לא יוכל לצאת שוב החוצה. המסנן הראשון חוסם את רוב הלכלוך, ואילו המסנן השני לוכד את חלקיקי האבק העדינים יותר.
העיצוב האווירודינמי של הפייה ב-MiniVac של פיליפס, מאפשר איסוף יעיל של אבק, אפילו הדק ביותר. הצורה הארגונומית של הפייה מסייעת לכם לנקות אפילו במקומות שנראים כלא נגישים.