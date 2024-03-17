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שואבי אבק ומגבים
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סדרה 2000 שואב אבק עם שקית
הופסק
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FC8244/09
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EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8244/09 - English (US)
User Manual Philips Series 2000 Bagged vacuum cleaner FC8289; FC8253; FC8250; FC8246; FC8245; FC8244; FC8243; FC8242; FC8241; FC8240
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