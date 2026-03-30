איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים

בשואב האבק ללא שקית מסדרה 3000 של פיליפס פוגשות זו את זו התכונות של עיצוב קומפקטי וביצועים עוצמתיים, והמכשיר מסייע ליהנות מניקוי יסודי של הבית כולו הודות לטכנולוגיית ה-PowerCyclone 5 ולפיית ה-TriActive – המאפשרת שלוש פעולות ניקוי משולבות.