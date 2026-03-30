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הופסק
FC9330/09
900W
PowerCyclone 5
מסנן אלרגיה H13
מנוע 900W בעל יעילות גבוהה מספק כוח יניקה גבוה לניקוי יסודי.
פיית TriActive ופעולת היניקה החזקה מבטיחים איסוף של עד 99.9% מחלקיקי האבק העדינים*.
טכנולוגיית PowerCyclone 5 מאיצה את זרימת האוויר בתא הגלילי להפרדת האבק מהאוויר ושמירה על ביצועים גבוהים ועוצמת יניקה חזקה למשך זמן ארוך יותר.
פרסים
איסוף של 99.9% מהאבק על רצפות קשות עם חריצים (IEC62885-2).
רמות הסינון נבדקות בהתאם לתקן EN60312-1-2017 והן שוות ערך ל-HEPA 13.