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  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
  • איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים

הופסק

PowerPro Compactשואב אבק ללא שקית

FC9330/09

1 פרס

איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים
בשואב האבק ללא שקית מסדרה 3000 של פיליפס פוגשות זו את זו התכונות של עיצוב קומפקטי וביצועים עוצמתיים, והמכשיר מסייע ליהנות מניקוי יסודי של הבית כולו הודות לטכנולוגיית ה-PowerCyclone 5 ולפיית ה-TriActive – המאפשרת שלוש פעולות ניקוי משולבות.
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ריקון היגייני ביד אחת

איסוף של 99.9%* מחלקיקי האבק העדינים

  • 900W

  • PowerCyclone 5

  • מסנן אלרגיה H13

מנוע 900W יוצר כוח יניקה עוצמתי

מנוע 900W יוצר כוח יניקה עוצמתי

מנוע 900W בעל יעילות גבוהה מספק כוח יניקה גבוה לניקוי יסודי.

איסוף של 99.9% מהאבק* לביצועי ניקיון ברמה גבוהה

איסוף של 99.9% מהאבק* לביצועי ניקיון ברמה גבוהה

פיית TriActive ופעולת היניקה החזקה מבטיחים איסוף של עד 99.9% מחלקיקי האבק העדינים*.

טכנולוגיית PowerCyclone 5 מבטיחה עוצמת יניקה למשך זמן רב יותר

טכנולוגיית PowerCyclone 5 מבטיחה עוצמת יניקה למשך זמן רב יותר

טכנולוגיית PowerCyclone 5 מאיצה את זרימת האוויר בתא הגלילי להפרדת האבק מהאוויר ושמירה על ביצועים גבוהים ועוצמת יניקה חזקה למשך זמן ארוך יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_AWARD-1679576
הסתייגויות

  1. איסוף של 99.9% מהאבק על רצפות קשות עם חריצים (IEC62885-2).

  2. רמות הסינון נבדקות בהתאם לתקן EN60312-1-2017 והן שוות ערך ל-HEPA 13.