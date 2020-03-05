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אחריות לשנתיים
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הופסק
GC2997/40
בנוי לביצועים, יום אחר יום
לתוצאות מעולות יום אחר יום, צריך מגהץ שתמיד פועל היטב. הודות לתחתית SteamGlide עם החומר העמיד לשריטות, זרימת האדים האחידה והגבוהה והמנגנון המובנה לסילוק אבנית, זהו מגהץ איכותי המציע ביצועים לאורך זמן.
2400W
עוצמת קיטור רציפה של 40 גרם לדקה
מטח קיטור של 160 גרם
תחתית SteamGlide
חימום מהיר וביצועים גבוהים
חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.
עוצמת קיטור חזקה ורציפה להחלקה מהירה יותר ויישור של הקמטים
פרסים
נבדק בהשוואה לתחתית נון-סטיק של פיליפס