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  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron

הופסק

PowerLifeמגהץ אדים

GC2997/40

1 פרס

בנוי לביצועים, יום אחר יום

לתוצאות מעולות יום אחר יום, צריך מגהץ שתמיד פועל היטב. הודות לתחתית SteamGlide עם החומר העמיד לשריטות, זרימת האדים האחידה והגבוהה והמנגנון המובנה לסילוק אבנית, זהו מגהץ איכותי המציע ביצועים לאורך זמן.

הצג את כל היתרונות

חיי שימוש ארוכים פי-4 הודות לתחתית ה-SteamGlide*

בנוי לביצועים, יום אחר יום

  • 2400W

  • עוצמת קיטור רציפה של 40 גרם לדקה

  • מטח קיטור של 160 גרם

  • תחתית SteamGlide

הספק של 2400W לחימום מהיר

הספק של 2400W לחימום מהיר

חימום מהיר וביצועים גבוהים

עוצמת קיטור עד 160 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

עוצמת קיטור עד 160 גרם להחלקה ויישור של קמטים עיקשים

חדירה עמוקה יותר לתוך הבד, להחלקה ויישור קל של קמטים.

עוצמת קיטור רציפה של 40 גרם לדקה לביצועים גבוהים ויציבים

עוצמת קיטור רציפה של 40 גרם לדקה לביצועים גבוהים ויציבים

עוצמת קיטור חזקה ורציפה להחלקה מהירה יותר ויישור של הקמטים

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • תמונה של VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. נבדק בהשוואה לתחתית נון-סטיק של פיליפס