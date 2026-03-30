אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC363/30
1300W, עד 24 גרם לדקה
גיהוץ אופקי ואנכי
מכל מים נשלף בנפח 70 מ"ל
תיק אחסון עמיד בחום
משאבה חשמלית מספקת אדים באופן רציף ומאפשרת החלקה ויישור מהיר וקל של קמטים
אביזר המברשת פותח את סיבי הבד ומאפשר חדירה טובה יותר של האדים. הוא מתאים במיוחד לבגדים עבים כמו ז'קטים ומעילים. הוא גם יכול לעזור בהסרת לכלוך וכדוריות.
מגהץ האדים הידני בטוח לשימוש על כל סוגי הבדים ופריטי הלבוש הניתנים לגיהוץ. ניתן להצמיד את המגהץ ללא חשש לפריטי הלבוש. לא שורף את הבד באחריות – פתרון מושלם לבדים עדינים כמו משי!
פרסים
בהשוואה ל-Philips Steam&Go GC310 ו-GC320; ללא לוח SmartFlow.
נבדק על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 עם זמן אידוי של דקה אחת.