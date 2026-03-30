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  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
  • פתרון קומפקטי להחלקת קמטים

הופסק

Steam&Goמגהץ אדים נייד לבגדים

GC363/30

1 פרס

פתרון קומפקטי להחלקת קמטים
גיהוץ נוח יותר עם לוח החימום SmartFlow. אפשר לגהץ במצב אנכי או אופקי באזורים שקשה להגיע אליהם וכדי לרענן את הבגדים – בלי לשרוף את הבד, באחריות. העיצוב הקל והקומפקטי מקל את השימוש בכל שעה ובכל מקום. פשוט לגהץ וזהו!
הצג את כל היתרונות

לשימוש אנכי או אופקי ותוצאות משופרות

פתרון קומפקטי להחלקת קמטים

  • 1300W, עד 24 גרם לדקה

  • גיהוץ אופקי ואנכי

  • מכל מים נשלף בנפח 70 מ"ל

  • תיק אחסון עמיד בחום

פליטה רציפה של אדים להחלקה קלה ויישור של קמטים

פליטה רציפה של אדים להחלקה קלה ויישור של קמטים

משאבה חשמלית מספקת אדים באופן רציף ומאפשרת החלקה ויישור מהיר וקל של קמטים

אביזר מברשת לבדים עבים יותר

אביזר מברשת לבדים עבים יותר

אביזר המברשת פותח את סיבי הבד ומאפשר חדירה טובה יותר של האדים. הוא מתאים במיוחד לבגדים עבים כמו ז'קטים ומעילים. הוא גם יכול לעזור בהסרת לכלוך וכדוריות.

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ. לא שורף את הבד – באחריות

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ. לא שורף את הבד – באחריות

מגהץ האדים הידני בטוח לשימוש על כל סוגי הבדים ופריטי הלבוש הניתנים לגיהוץ. ניתן להצמיד את המגהץ ללא חשש לפריטי הלבוש. לא שורף את הבד באחריות – פתרון מושלם לבדים עדינים כמו משי!

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. בהשוואה ל-Philips Steam&Go GC310 ו-GC320; ללא לוח SmartFlow.

  2. נבדק על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, ‏Staphylicoccus aureus ATCC 6538, ‏Canidia albicans ATCC 10231 עם זמן אידוי של דקה אחת.