אביזר מברשת לבדים עבים יותר

אביזר המברשת פותח את סיבי הבד ומאפשר חדירה טובה יותר של האדים. הוא מתאים במיוחד לבגדים עבים כמו ז'קטים ומעילים. הוא גם יכול לעזור בהסרת לכלוך וכדוריות.