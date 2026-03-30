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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
GC3929/64
2400W
עוצמת קיטור קבועה של 45 גרם לדקה
מטח קיטור של 185 גרם
תחתית SteamGlide Plus
לגהץ הכל, ממשי ועד ג'ינסים ללא צורך בכוונון הטמפרטורה. הודות ל-OptimalTEMP, אין צורך בחוגה או בכוונונים. אין עוד צורך במיון הכביסה, או בהמתנה לחימום המגהץ וקירורו. הוא מוכן לכל בד, בכל עת.
הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח שמגהץ זה לא ישרוף לעולם שום בד הניתן לגיהוץ. ניתן אפילו להשאיר אותו על הבגדים או על קרש הגיהוץ. לא שורף את הבד, לא משאיר ברק. באחריות
חימום מהיר וביצועים גבוהים
פרסים