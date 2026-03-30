בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ, ללא שריפת הבד – באחריות

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח שמגהץ זה לא ישרוף לעולם שום בד הניתן לגיהוץ. ניתן אפילו להשאיר אותו על הבגדים או על קרש הגיהוץ. לא שורף את הבד, לא משאיר ברק. באחריות