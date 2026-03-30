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  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
  • קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה

הופסק

PerfectCareמגהץ אדים

GC3929/64

1 פרס

קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה
עכשיו אפשר לגהץ הכל – מג'ינס ועד משי – בשילוב המושלם של חום ואדים הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, לסילוק מהיר יותר של קמטים ללא סכנת חריכה או סימנים מבריקים על הבד.
הצג את כל היתרונות

בטוח ב-100%, גם על בדים עדינים

קל ומהיר יותר, בלי הגדרות טמפרטורה

  • 2400W

  • עוצמת קיטור קבועה של 45 גרם לדקה

  • מטח קיטור של 185 גרם

  • תחתית SteamGlide Plus

טכנולוגיית OptimalTEMP, ללא צורך בכוונון טמפרטורה

טכנולוגיית OptimalTEMP, ללא צורך בכוונון טמפרטורה

לגהץ הכל, ממשי ועד ג'ינסים ללא צורך בכוונון הטמפרטורה. הודות ל-OptimalTEMP, אין צורך בחוגה או בכוונונים. אין עוד צורך במיון הכביסה, או בהמתנה לחימום המגהץ וקירורו. הוא מוכן לכל בד, בכל עת.

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ, ללא שריפת הבד – באחריות

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ, ללא שריפת הבד – באחריות

הודות לטכנולוגיית OptimalTEMP, מובטח שמגהץ זה לא ישרוף לעולם שום בד הניתן לגיהוץ. ניתן אפילו להשאיר אותו על הבגדים או על קרש הגיהוץ. לא שורף את הבד, לא משאיר ברק. באחריות

הספק של 2400W לחימום מהיר

הספק של 2400W לחימום מהיר

חימום מהיר וביצועים גבוהים

מפרט טכני

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פרסים

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