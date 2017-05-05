מכסה יותר שטח בתנועה אחת עם תחתית אדים גדולה יותר ב-25%*

מגהץ הקיטור EasyTouch Plus מצויד בתחתית אדים גדולה יותר ב-25%* בהשוואה לדגמים קודמים. שיפור זה מאפשר לך לכסות שטח בד רחב יותר בתנועה אחת ולגהץ את הבגדים באופן יעיל יותר.