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הופסק
GC524/60
1600W, 32 גרם לדקה
5 דרגות של עוצמת קיטור
מכל מתנתק 1.6 ליטר
אביזר קרש גיהוץ
מגהץ הקיטור EasyTouch Plus מצויד בתחתית אדים גדולה יותר ב-25%* בהשוואה לדגמים קודמים. שיפור זה מאפשר לך לכסות שטח בד רחב יותר בתנועה אחת ולגהץ את הבגדים באופן יעיל יותר.
פשוט להגדיר רמת קיטור מועדפת לתוצאות הטובות ביותר בסוגי בדים שונים.
עמוד מתכוונן מובנה לתליית הבגדים בזמן השימוש במגהץ הקיטור. ניתן לקפל אותו לאחסון נוח.
פרסים
בהשוואה לדגם הדור הקודם GC506