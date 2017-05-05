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  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
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  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום
  • הסרת קמטים בקלות בכל יום

הופסק

EasyTouch Plusמגהץ קיטור לבגדים

GC524/60

1 פרס

הסרת קמטים בקלות בכל יום
מגהץ הקיטור לבגדים Philips EasyTouch Plus עוצב להסרת קמטים בקלות בכל יום. עם טווח רחב של פתרונות קיטור, הוא המכשיר המושלם לפעולות תחזוקה מהירות, בבגדים עדינים ובבגדים קשים לגיהוץ.
הצג את כל היתרונות

הודות לפתרונות הקיטור

הסרת קמטים בקלות בכל יום

  • 1600W,‏ 32 גרם לדקה

  • 5 דרגות של עוצמת קיטור

  • מכל מתנתק 1.6 ליטר

  • אביזר קרש גיהוץ

מכסה יותר שטח בתנועה אחת עם תחתית אדים גדולה יותר ב-25%*

מכסה יותר שטח בתנועה אחת עם תחתית אדים גדולה יותר ב-25%*

מגהץ הקיטור EasyTouch Plus מצויד בתחתית אדים גדולה יותר ב-25%* בהשוואה לדגמים קודמים. שיפור זה מאפשר לך לכסות שטח בד רחב יותר בתנועה אחת ולגהץ את הבגדים באופן יעיל יותר.

5 דרגות קיטור לסוגי בד שונים

5 דרגות קיטור לסוגי בד שונים

פשוט להגדיר רמת קיטור מועדפת לתוצאות הטובות ביותר בסוגי בדים שונים.

עמוד מתכוונן עם מספר הגדרות גובה

עמוד מתכוונן עם מספר הגדרות גובה

עמוד מתכוונן מובנה לתליית הבגדים בזמן השימוש במגהץ הקיטור. ניתן לקפל אותו לאחסון נוח.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. בהשוואה לדגם הדור הקודם GC506