אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
GC557/30
ראש גמיש
סטייל בורד
2000W
5 דרגות של עוצמת קיטור
מגהץ הקיטור עובר אוטומטית למצב המתנה כאשר מכל המים ריק, כך שהראש יכול להיות שקט גם אם שכחת לכבות את המגהץ.
מגהץ האדים הידני בטוח לשימוש על כל סוגי הבדים ופריטי הלבוש הניתנים לגיהוץ. ניתן להצמיד את המגהץ ללא חשש לפריטי הלבוש. לא שורף את הבד באחריות – פתרון מושלם לבדים עדינים כמו משי!
להערכת חיי המכשיר, יש להשתמש קבוע בפונקציית שטיפה קלה להסרת אבנית.
פרסים
נבדק על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 עם זמן אידוי של דקה אחת.