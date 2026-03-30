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  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
  • הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ

הופסק

ComfortTouchמגהץ קיטור לבגדים

GC557/30

1 פרס

הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ
מגהץ האדים ComfortTouch החדש שלנו מסיר קמטים ומרענן בדים. בעזרת FlexHead חדשני ולוח סגנון ארוך במיוחד, הבגדים יהיו חסרי קמטים באופן יסודי בנוחות וביעילות מרביות.
הצג את כל היתרונות

עם FlexHead ולוח סגנון ארוך במיוחד

הסרת קמטים יסודית ללא מאמץ

  • ראש גמיש

  • סטייל בורד

  • 2000W

  • 5 דרגות של עוצמת קיטור

עובר אוטומטית למצב המתנה, לראש שקט

עובר אוטומטית למצב המתנה, לראש שקט

מגהץ הקיטור עובר אוטומטית למצב המתנה כאשר מכל המים ריק, כך שהראש יכול להיות שקט גם אם שכחת לכבות את המגהץ.

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ. לא שורף את הבד – באחריות

בטוח לשימוש על כל הבדים הניתנים לגיהוץ. לא שורף את הבד – באחריות

מגהץ האדים הידני בטוח לשימוש על כל סוגי הבדים ופריטי הלבוש הניתנים לגיהוץ. ניתן להצמיד את המגהץ ללא חשש לפריטי הלבוש. לא שורף את הבד באחריות – פתרון מושלם לבדים עדינים כמו משי!

שטיפה קלה מסירה אבנית משנים של שימוש יעיל

שטיפה קלה מסירה אבנית משנים של שימוש יעיל

להערכת חיי המכשיר, יש להשתמש קבוע בפונקציית שטיפה קלה להסרת אבנית.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • Award image VRS_PBTAWARD66
הסתייגויות

  1. נבדק על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, ‏Staphylicoccus aureus ATCC 6538, ‏Canidia albicans ATCC 10231 עם זמן אידוי של דקה אחת.